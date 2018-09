Un crecimiento que arranca en el semillero

Urquiza y La Herradura en Sub 12, dos de los conjuntos que tienen equipos desde las categorías más chiquitas. (Foto: Prensa Affeba)

De las aproximadamente 1000 jugadoras que participan de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA), un importante porcentaje son niñas menores de 15 años. Un reflejo de este dato es que para el Clausura, la dirigencia decidió incorporar a la categoría Sub 12 en formato no competitivo, además de dividir a la Sub 15 en A y B.

Entre las más pequeñas, los equipos que juegan son Racing, Las Panteras, La Herradura, Las Toritas, Asturias FC, Urquiza, San José y Aldosivi. En Sub 15 A lo hacen La Fraternidad, Aldosivi, San José, Las Toritas, Boca, La Herradura, Cadetes y Urquiza, mientras que en el segmento B compiten River, Leonas de Paso a Paso, Independiente, Alvarado, Kimberley, Las Panteras, Racing y Asturias FC.

Para sumarse, las interesadas tienen varias opciones. En Racing entrenan los miércoles y viernes a las 17 en Jara 2954 y la referente es Verónica (223-5692663). Las Panteras lo hacen martes y jueves a las 17.30 en playa San Patricio y el coordinador es Andrés (2234973509).

En la Sub 15 de San José hay actividad lunes, miércoles, jueves y viernes a las 15 en el predio y los martes y jueves a las 18 en Canosa 289 entrena la Escuelita. Los responsables son Sol (223-5514040) y Juli (223-5267209). En Boca se pueden sumar martes y jueves a las 18 en Falucho 5463 y contactarse por consultas con Guillermo (223-6007777) o Rodrigo (223-6331447).

Para Kimberley, la actividad es lunes, miércoles y viernes a las 17.45 en Vértiz y Polonia y la responsable es Cristina (223-5393300). Ciudad Persa practica, martes, jueves y viernes a las 17 en Champagnat 753. El referente es "Beto" (223-5935705). El combinado barrial de La Herradura lo hace martes y jueves a las 17.30 en Rivadavia 11750 y el coordinador es Pablo (223-5626147). River, por su parte, entrena con sus niñas en Juan B. Justo 5775 los martes a las 17.30 y los viernes a las 19.30. Demián (223-5308104) es el referente.

Aldosivi tiene entrenamientos los lunes, miércoles y viernes a las 17.30 en el predio Salvador "Tatore" Vuoso. Marcelo (223-5826672) es el coordinador. Independiente también es una opción, los lunes y viernes a las 18.30 en su villa deportiva ubicada en Scaglia 7551. Y los miércoles a las 20.30 las prácticas son en la sede de San Juan 872. Las interesadas pueden contactarse con Federico (223-5400552).

Leonas de Paso a Paso lo hace lunes, miércoles y viernes a las 17.45 en las canchas públicas del EMDeR y Leonardo (223-5593112) junto a Hernán (223-6240589) son sus referentes.

En Alvarado los entrenamientos son lunes, martes y jueves a las 17:30 y Karen (223-5947717) es la coordinadora. En Cadetes se practica lunes y miércoles a las 18 en La Meca (Juan B. Justo y Uruguay) para el fútbol formativo y los martes, miércoles y jueves a las 15.30 en el predio del kilómetro 382 en la Autovía 2 para el fútbol competitivo. Julián (223-5387776) es el coordinador.

Asturias FC practica lunes y miércoles a las 19 en nivel recreativo y competitivo, a cargo de Claudio (223-5287591) en el Centro Asturiano ubicado en Jujuy y Brown. Urquiza lo hace los miércoles a las 17 en Complejo Los Rosales de Polonia 845 y los jueves a las 18 en las canchas del Tiro Federal detrás del estadio. El referente es Marcelo (223-5259455).

En La Fraternidad entrenan lunes, miércoles y viernes a las 16.30 en 208 y Balcarce y los miércoles y jueves a las 19 en Canosa y Juan B. Justo. Cristian y Johana son sus referentes (223-4473104). Y Las Toritas practican martes, jueves y viernes a las 16 en San Lorenzo entre Tierra del Fuego y Perú. El coordinador es Marcos (223-5376295).