Verdurazo en el Consejo Escolar: piden un edificio para alumnos de escuela rural

La comunidad educativa de la Secundaria 68, ubicada sobre el kilómetro 12.5 de la ruta 226 está preocupada porque desde hace años reclaman por la construcción de un edificio propio, ya que comparte edificio con la Primaria 48 y el Jardín 912. El hacinamiento y la falta de cupos motivaron que este viernes hicieran una larga caravana por la ruta provincial y se concentran frente al Consejo Escolar.

Para visualizar su problemática, repartieron verduras a transeúntes y automovilistas que pasaban por Colón y Juncal.

“Hace más de 8 años venimos exigiendo la inmediata construcción del edificio propio de la escuela secundaria porque realmente ya no tenemos donde inscribir a los chicos. Muchos de ellos no van a quedar escolarizados en la zona rural de la 226, porque todas las secundarias de ahí no tienen cupo. Hay que contextualizar que es la primer zona de producción frutihortícola y la población crece exponencialmente”, afirmó Nadia Martín, delegada del Suteba en la secundaria 68, en diálogo con 0223.

La docente valoró el compromiso de madres y padres que a través de asambleas, deciden medidas como el “verdurazo” de este viernes.

En ese punto, sostuvo que producto de la movilización, “el año pasado nos dieron dos aulas- contenedor, pero no nos sirve porque salta el sistema eléctrico y no está adaptada. Estamos muy hacinados y tenemos problemas también en los baños. Decidimos venir al Consejo Escolar porque somos parte de las mismas políticas educativas inconclusas que no están respondiendo en más de 20 escuelas de la ciudad”, apuntó.

“Di Mario sabía que íbamos a venir pero tampoco apareció. Están los planos pero falta la decisión política de empezar a construirlo. No hay lugar para los chicos de la zona y así no se está garantizando la educación pública. Queremos qué alguien se haga cargo. Mar del Plata no quiere ser un Moreno y que haya una tragedia”, concluyó la docente.