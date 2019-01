Luego del after, hubo grandes desmoronamientos en Acantilados: “Pudo ser una tragedia”

Luego del “after party” que se realizó el sábado a la madrugada en una zona vedada de Acantilados, debido al riesgo de derrumbe y por el conocimiento público que tomó el hecho, agentes de la policía bonaerense y local custodiaron el lugar y evitaron la realización de otro evento. Por la noche hubo desmoronamiento de tierra y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

“Cayó mucha tierra. Pudo ser una tragedia si estos chicos estaban en esa fiesta”, afirmó Cecilia Zampini, titular de la sociedad de fomento de Acantilados, que en diálogo con 0223, mostró su preocupación por que estos hechos “no se repitan” y reclamó por el escaso accionar del Municipio en esa zona.

"Llamamos a Inspección General varias veces y no atendían"

“Esa noche llamamos a Inspección General varias veces y no atendían. Al otro día nos dijeron que no tenían recursos, porque su personal estaba cubriendo la fiesta de Mute. Si no era por la denuncia que se hizo a través de los medios, este domingo se hacía otra”, estimó.

“”Nosotros queremos poner el foco en la falta de señalización y seguridad del peligro que implica el acantilado. Un lugar que es una de las mayores reservas paleontológicas de Sudamérica. Los últimos carteles fueron cuando se hizo la obra de defensa costera, que es lo que construyó esa bajada para los camiones, que llevaban el material. A pesar de la muerte de la chiquita en las playas de Camet el año pasado, no se puso ningún cartel. Los pusimos los vecinos pero la caída de tierra los tapó. Este lugar debe estar señalizado porque un día habrá una tragedia”, cerró Zampini.