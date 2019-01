Alvarado se va a Roca con un mix

Luego de la reprogramación del partido, Alvarado emprenderá viaje esta noche hacia Río Negro, donde aguardará el choque ante Deportivo Roca del jueves a las 21.30, en el "Luis Maiolino", por la ida de la segunda fase preliminar de la Copa Argentina. El entrenador Mauricio Giganti no definió el equipo pero dejará algunos de los habituales titulares en Mar del Plata y armaría un mix.

Sin dudas, el gran objetivo del "torito" es el Federal A y el octogonal que se pondrá en marcha el 3 de febrero, cuando reciba en el José María Minella a Camioneros. Sin embargo, el plantel y el cuerpo técnico saben que tienen la oportunidad de meterse nuevamente en los 32avos de final de la Copa Argentina y, para esto, sólo tienen que superar una llave, lo que podría ponerlos, al igual que el año pasado ante Boca, frente a algún equipo de Primera División. Entonces, si bien no arriesgará futbolistas y quiere llegar de la mejor manera al 3, aprovechará estos dos encuentros para darle rodaje y probar distintas variantes.

Como es su costumbre, Giganti no confirmó los once, pero de la delegación no forman parte algunos habituales titulares por lo que la apuesta del DT sería armar un mix en ambos compromisos con Deportivo Roca para poner toda "la carne al asador" en el debut del octogonal. Salvo Germán Mendoza que está en la recta final de la recuperación de su desgarro y Omar Zalazar que se pone a punto y aguarda la llegada del transfer internacional, el resto de los jugadores están todos a disposición.

Los 18 viajeros serán: los arqueros Matías Degrá y Matías Quinteros; los defensores Alejandro Espinoza, Emanuel Urquiza, Martín Quiles, Tomás Mantia y Fernando Márquez; los mediocampistas Matías Caro, Darío Stefanatto, Roberto Bocchi, Julián Bonetto, Rodrigo Depetris, Gonzalo Lucero e Ignacio Caamaño; y los delanteros Gaspar Gentile, Brian Visser, Emiliano López y Nicolás Mollo.

El partido de ida se jugará el jueves a las 21.30 en el "Luis Maiolino" de General Roca, mientras que la revancha será el lunes 28 de enero a las 21 en el José María Minella.