A Alvarado le faltó el tiro "Di Grazia"

El "torito" hizo méritos suficientes para traerse al menos un punto de Roca, pero no pudo con una notable actuación de Di Grazia. (Foto: Gentileza Emiliana Cantera/Diario Río Negro)

Si algo le faltaba a Lucas Di Grazia para tener su mejor presentación con la camiseta número 1 de Deportivo Roca, era tapar con todo el cuerpo el mano a mano con Emiliano López cuando el "9" de Alvarado tenía el empate en tiempo de descuento. El arquero del "naranja" terminó aplaudido por su gente y por su entrenador Mauro Laspada desde el banco, porque fue determinante para aguantar el 1 a 0 de su equipo sobre el "torito" en el partido de ida de la segunda fase preliminar regional de la Copa Argentina. Ahora, los de Mauricio Giganti deberán revertir la serie el lunes a las 21 en el Minella, si quieren volver a meterse en los 32avos de final.

La única diferencia en el primer tiempo, fue ese derechazo letal de Guillermo Aguirre, apenas pasado el cuarto de hora, que rompió el cero. Porque antes y después, fue un partido parejo, en el que los dos tuvieron situaciones y el empate era el resultado que mejor se adaptaba al desarrollo. Pero el fútbol se gana con goles y Deportivo Roca se fue al vestuario 1 a 0, porque el tiro libre de Prioreschi fue bien despejado dentro del área, pero no hubo nadie en el rebote y el central llegó a la carrera para sacar un remate inolvidable, fuerte, que pasó entre mucha gente y se clavó contra el caño izquierdo de Matías Degrá que sólo atinó a mirar.

El arranque había favorecido al "torito" que presionó alto, no dejó jugar cómodo al local y se mantuvo lejos de su arco. Sin embargo, los de Laspada demostraron que con poco podían llegar y generaron dos jugadas rápidas, con Prioreschi como protagonista. En la primera, le erró por poco al arco y en la siguiente arrancó con un caño en la mitad de la cancha y terminó con un remate en diagonal llegando al área chica que despejó bien el arquero. El que se empezó a lucir de a poco fue el "uno" de Roca, que antes del gol le ahogó el grito a Lucero que había anticipado muy bien un centro bajo de Gentile y ya con el 1 a 0, sacó de manera increíble un cabezazo al piso de Tomás Mantia que tenía destino inexorable de red.

En el complemento, el dueño de casa estaba cómodo con la ventaja y se retrasó. No tuvo en cuenta que Alvarado se lo iba a llevar por delante y en 15' le generó varias chances de gol que no llegaron a buen puerto por las fallas en el último pase o las buenas intervenciones del arquero Di Grazia. Giganti empezó a mover el cambio para darle frescura al ataque, pero Deportivo Roca no dejaba espacios y cuando se podían sacar un hombre de encima aparecía otro para desactivar los intentos. En la primera pelota que tocó, Rodrigo Depetris se hizo cargo de un tiro libre en el borde del área y le sacó pintura al ángulo derecho.

El trámite favorecía a la visita y Roca sintió el desgaste, pero seguía faltando el toque final. El ingreso de Emanuel Urquiza fue importante en la banda derecha, pero el capitán tampoco pudo aportar esa claridad en los metros finales. En los últimos minutos, en su afán por ir a buscar, Alvarado dejó espacios y se hizo de ida y vuelta, el local no tuvo aire para aprovechar las contras que le quedaron y en la más clara chocaron contra una buena respuesta de Degrá y la mala resolución de Prioreschi en el rebote. Sin embargo, el cierre de la película tenía destinadas dos participaciones más de Di Grazia que se llevó el rol protagónico. Primero, el arquero se hizo enorme para sacar un tiro libre de Mantia que se le colaba por encima y en la última, cuando habían pasado cuatro minutos de descuento, se jugó la vida ante Emiliano López que recibió de Depetris, el "Colo" no pudo controlar bien con el cuerpo y el arquero selló la victoria de su equipo.

Quedan 90 minutos por delante y Alvarado mostró tener con qué para revertir la serie. Ahora deberá hacerlo en el José María Minella el próximo lunes, y tendrá que cuidarse porque vale el gol de visitante y un tanto rionegrino lo obligará a hacer tres para seguir en carrera.