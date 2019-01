Pablo Vasco presenta “Tranquilos: no pasa nada” en el teatro Provincial

Hasta fines de febrero, todos los jueves a las 22 en la sala La Nona II del Teatro Provincial -Boulevard Marítimo 2544-, el reconocido comediante marplatense Pablo Vasco presenta “Tranquilos, no pasa nada”, su cuarto y último unipersonal.

En este espectáculo, a diferencia de en los anteriores, el también periodista propone el abordaje –siempre en clave de humor- de los temas que hacen a la coyuntura local y nacional.

"Si bien nunca le esquivé a los temas de actualidad, ya no hay tanto material que hable de la vida familiar o la paternidad, pese a que siempre esté presente. En ´Tranquilos: no pasa nada´ decidí llevar al máximo una idea que hace rato viene dando vueltas y que sostiene que el humor es una de las herramientas más efectivas a la hora de enfrentar los problemas que nos aquejan, ya sean dificultades pequeñas (´por qué los hoteles no consideran como ‘desayuno’ a la pizza fría?´) o más trascendentales (´cuántos abrazos le faltaron en la infancia a la gente que está en contra de las vacunas?´)”, comentó Vasco, que por primera vez –en todos estos años de carrera- hace temporada solo en una sala teatral.

“Sin duda que este show es el más completo de todos los que presenté alguna vez. Lo afirmo porque en los últimos dos años sumé más de 200 shows y eso se nota a la hora de caminar el escenario y bancársela solo frente al público, hablando poco más de una hora”, agregó Vasco, que remarcó que otro “ingrediente particular” del nuevo espectáculo es que abre el juego a los espectadores. “Mucho de lo que suceda en el escenario guarda relación con el momento, con la energía de ese público”, completó.