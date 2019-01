Malestar de Constructores con Osse por la ruptura de un acuerdo: “Estamos sorprendidos”

Hay sorpresa y malestar en el Foro de la Construcción por la decisión de Obras Sanitarias de no cumplir con un acuerdo que preveía una reducción del 30% del costo de factibilidad en cada nueva obra en la ciudad. La incredulidad pasó al enojo luego de comprobar que no sólo no habría una merma sino que los polémicos cargos serían más caros.

“Este lunes fuimos a reunirnos con la Comisión de Recursos Hídricos, para tratar el presupuesto de Osse para el 2019, donde sabíamos que no estaba contemplado la reducción del 30% que prometió el intendente. Pero lo más triste fue darnos cuenta que Osse había vuelto al cuadro tarifario 2017 y pasaron de 17 a 28.000 pesos”, expresó desconcertado a 0223, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata.

En ese punto, sostuvo que “sorprende aún más la situación porque había un compromiso verbal con el intendente Arroyo. Y no se cumplió, en un momento por demás complicado para la construcción. No hay ventas”, remarcó el arquitecto.

“Que se quiera trasladar al sector privado la ineficiencia de una empresa estatal, realmente sorprende. Porque no solo es un peso los cargos de Osee, sino el de Edea, la falta de gas y la inversión a electricidad y el complemento de Arba. No es un momento sencillo al que quiere invertir en el ladrillo”, razonó.

Comunicado del Foro de la Construcción

Las entidades que componen el Foro de la Construcción de Mar del Plata mostraron su desacuerdo con la decisión de Osse, “de no cumplir con la reducción progresiva de cobrar los cargos del 2017 (ya que es en la única ciudad del país donde se cobra) y que sufrirá un aumento del 100%. Se cambiaron las reglas, logrando que lo que era un compromiso de reducción del costo, se convierta en aumento”.

“La nueva fórmula planteada para determinar los costos de la factibilidad de servicios no solamente incumplía la reducción del segundo tercio acordado el 26 de marzo de 2018, sino que además, establece mayores costos para requerirlo”, sostuvo Tamburini.

“Personal de la empresa defendió la postura del aumento desde la faz técnica, librándose de los compromisos políticos asumidos oportunamente por el Directorio, como así también por el ejecutivo municipal en la figura del intendente hace 30 días. Las instituciones deben cumplir con los acuerdos aunque cambien los actores y el acuerdo fue disminuir un costo que carece de fundamento técnico y solo tiene un fundamento político de sostenimiento de las arcas de la empresa a costa de la inversión del privado; el mismo no mejora en absoluto la prestación del servicio”.

“Estas medidas no atentan solamente contra el sector de la construcción, sino que, además repercuten en los emprendedores del parque industrial como ser las cervecerías artesanales, y la industria en general, situación que agrava no solo el crecimiento sino el sostenimiento de los sectores mencionados. Deben buscarse otros sistemas de financiamiento para la estructura administrativa y burocrática”, sentenció el arquitecto.

En ese sentido, desde el Foro señalaron que “el servicio de agua en Mar del Plata es el más caro del país y al 31% de aumento sufrido en 2018 , según el presupuesto presentado por OSSE para 2019, se le sumará un 43 %, lo que representa un aumento del 87 % en 2 años -(sobrepasado solo por el dólar que subió un 100%- El agua se está transformando en la ciudad en un bien de lujo, un servicio básico que se torna impagable para quienes dependen de un salario que no se actualiza al mismo ritmo”.

En ese marco, los integrantes de la comisión de recursos hídricos acordaron con los representantes del Foro articular una mesa de trabajo para seguir tratando el tema. “Sin embargo, no fue poca la preocupación de las entidades participantes por la liviandad con la que se desestimó lo acordado, lo que redunda no solo en un perjuicio económico para el inversor y los productores, sino que deteriora la calidad institucional democrática. Esperamos que los concejales estén a la altura de defender sobre todo, este aspecto de la discusión. Ellos son los representantes de los ciudadanos y accionistas de Osse y ante ellos tiene que rendir cuentas la empresa distribuidora de agua perteneciente al Municipio”.