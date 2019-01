Las hermanas de San José que se dieron el gusto

Si jugar al lado de tu hermana es especial, salir campeonas no debe tener comparación. Saian y Tiana Novilla, volante y arquera de San José, levantaron la copa del Clausura de Sub 15 A organizado por la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires y juntas repasaron el logro y las sensaciones.

"Desde que empecé a jugar ella me acompaña, ir a cada entrenamiento juntas y vernos todos los días en mi casa nos hace mas compañeras al entrar a la cancha sin importar lo que haya pasado", contó Saian. Tiana, por su parte, dijo que "a pesar de que entre nosotras puede haber peleas y diferencias, en la cancha somos una sola. Es hermoso compartir la misma pasión por un deporte y por un equipo con tu hermana, porque siempre vamos a estar una para la otra sea dentro o fuera de la cancha. Salir campeonas fue lo más lindo que me pasó y me alegra haber compartido ese momento con ella".

A la hora de hablar sobre el aporte de su hermana, o de lo que más le gusta en cuanto al juego, Saian dijo de Tiana que "en la final le demostré mucha seguridad, sabía que ella podía porque veo el esfuerzo desde que comenzó a ser arquera. Lo que más me gusta de su juego es que ella deja todo en el arco, no le importan las críticas y demás, siempre tiene la cabeza en alto y demuestra que se puede superar hasta cumplir los objetivos. Para mi creció un montón desde que comenzó a atajar, especialmente desde el 2017 que hubo cosas en el medio que le dieron ánimo. A pesar de todo lo que pase la amo y me encanta jugar con ella". Luego la arquera dijo sobre la volante que "lo que más me gusta es que ordena al equipo, hace muchos toques y que le pone mucha pasión, que me alienta y ayuda cuando lo necesito".

Al hablar de las claves del título de San José, luego de derrotar en la final a Boca por penales, la volante explicó: "yo creo que es el esfuerzo, el entrenamiento y la dedicación. Nosotras entrenamos cuatro días a la semana y tratamos de que las cosas salgan de la mejor manera. También analizamos quién es el rival, cómo juega y cómo puede llegar a atacarnos". Además, quien fuera una de las volantes de la Selección Sub 14 de AFFEBA en 2017, agregó: "al comenzar el Clausura, hubo varios cambios en la formación del equipo. De jugar con línea de tres en la defensa pasamos a jugar con línea de dos. Al principio no teníamos mucha seguridad, pero después nos dimos cuenta que sumamos una jugadora más al ataque. Tener otra delantera nos permitió tener más juego de mitad de cancha para adelante. También hubo cambios la presión a las defensoras rivales, otra clave para que San José salga campeón".

Su hermana, importante desde el arco, destacó sobre las claves: "entrenamiento duro y esfuerzo. También durante el juego tiene que haber muchos pases y comunicación entre nosotras. Es muy importante hablarle a la compañera tanto para ayudarla como para corregirla. Y sobre todo, nunca bajar los brazos y seguir para adelante".

A la hora de contar sobre su aporte dentro de la cancha, la volante explicó: "mi objetivo es generar el juego, al tener la línea de dos en el fondo me quedo un poco más abajo tratando de contener para la contra del equipo rival. En ciertas ocasiones o cuando la jugada me lo permite subo al ataque y una volante cierra el miedo cubriéndome. Fuera de la cancha entreno siempre para que las cosas me salgan de la mejor manera. Intento mejorar no sólo como jugadora, también como persona cosa que me beneficia también". Saian, la arquera que tuvo una actuación predominante en la campaña del San José campeón del Clausura, contó que "los entrenamientos específicos de me ayudaron a mejorar mucho. Adentro de la cancha trato de dar lo mejor y que no entre ninguna pelota al arco".

Finalmente, las hermanas Novilla se refirieron al partido final con Boca. "Fue un día muy importante porque también se dio una fecha que tenía un gran significado. Sentí nervios, admito que no fue mi mejor partido, pero estaba segura de que lo íbamos a poder lograr", dijo Saian, la volante de buen manejo y pegada. "Fue una emoción inigualable ya que si ganábamos iba a ser la primera Liga ganada por Sanjo. Era el gran sueño de todas, no sólo de la Sub 15 sino también de todo el fútbol femenino. Tuvimos una hinchada que sentía la misma emoción que nosotras, las jugadoras de Primera y Reserva, las familias que acompañaban ese día, sabían todo el esfuerzo que había desde aquel día que nos planteamos que podíamos ser campeonas", agregó. "Jugamos con la camiseta tradicional, que tiene un gran significado para nosotras ya que lleva unas alas en la espalda que representa el ángel que acompaña a cada jugadora", cerró.

"Yo sentí muchos nervios y, más allá de como terminara el partido, estaba feliz por haber llegado tan lejos. Desde el momento que empezó todas fuimos con un mismo objetivo que era que este hermoso equipo sea campeón. Pusimos mucho esfuerzo, muchos entrenamientos y mucha pasión para poder lograrlo", agregó Tiana.