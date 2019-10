Centrales obreras reclamaron por la situación de los jubilados y los índices de pobreza

Desde la CGT, CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma alertaron sobre el recorte de medicamentos y el funcionamiento de las obras sociales. Además, aseguraron que los números que reveló el Indec "estremecen".

Luego de los índices de pobreza e indigencia que dio a conocer el último lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que revelaron que tres de cada diez habitantes del Partido de General Pueyrredon son pobres, las centrales obreras de Mar del Plata se reunieron para reclamar por la situación social que atraviesan los adultos mayores en particular con los organismos de previsión social y obras sociales.

Según informó el propio Indec, el 10,4% de las personas mayores de 65 años son pobres a lo largo y ancho del territorio argentino. Esta índice toma notoriedad en a nivel local teniendo en cuenta que Mar del Plata es la ciudad con mayor cantidad de jubilados del país. En diálogo con 0223, Miguel Guglielmotti, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), alertó sobre la posición de esta población.

"Queremos reflejar la situación que atraviesan los adultos mayores en el Pami, en Anses y en Ioma. Cuando solicitamos la emergencia alimentaria para General Pueyrredon, una de las cuestiones que visibilizamos era la situación que atraviesan los jubilados con recortes en medicamentos y la situación de hambre", aseguró a la vez que precisó que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad en los últimos cuatro años se redujo de 52 mil millones a 30 mil millones. "El Gobierno viene metiendo mano permanentemente en ese fondo de jubilados y de los trabajadores activos que en algún futuro vamos a ser beneficiarios", apuntó.

"Hay 183 mil marplatenses y batanenses bajo la línea de la pobreza y unas 50 mil en la indigencia. Estos números estremecen. Queremos poner en discusión esta triste situación, fundamentalmente por los jubilados, somos la ciudad con mayor cantidad de jubilados en Argentina, muchos de ellos son pobres", recalcó Guglielmotti. "Indudablemente la situación que hereda el próximo Gobierno es totalmente compleja. La primera medida que tendrá que tomar será para atender el hambre", cerró el dirigente.

Miguel Guglielmotti, en diálogo con la prensa.

Por su parte, Graciela Ramundo, de la CTA de los Trabajadores, señaló que desde su espacio se manifiestan constantemente ante "todo lo que ha metido mano este Gobierno con todo lo que garantiza la seguridad social y también los derechos de los trabajadores". "En las escuelas se ven chicos que no han comido durante los fines de semana. El Gobierno municipal, provincial y nacional tiene que dar una respuesta ante todo esto", agregó.

Asimismo, Ramundo indicó que la declaración de la emergencia alimentaria no alcanza para contener la coyuntura social. "Salió aprobada, pero hay que tomar medidas al respecto, solo con declararla no sirve. El Gobierno tiene que dar soluciones. Estamos hablando de personas de nuestra ciudad que hoy no tienen un plato de comida", enfatizó.

Para finalizar, Diego Lencinas, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma manifestó que en Mar del Plata y Batán "los sectores más importantes de la sociedad se encuentran vulnerados" y pidió por la apertura del hospital Bernardo Houssay. "Es irrisorio tener semejante edificio y no ponerlo en funcionamiento cuando el Ioma está totalmente devastado y el Pami colapsado", cerró.