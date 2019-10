"No hay dos presidentes, hubo un golpe de estado"

El presidente del Parlamento, Pedro Olachea, cuestionó la decisión del presidente y ratificó a Mercedes Araoz como "presidente encargada".

El titular del Congreso disuelto, Pedro Olachea, afirmó este martes que el Perú “tiene un golpe de Estado” luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara la medida contra el Parlamento y, luego de tal determinación, este último suspendiera al jefe de Estado y encargara sus funciones a Mercedes Araoz.

“[¿El Perú tiene dos presidentes?] Tiene un golpe de Estado que es distinto, pero no tiene dos presidentes”, aseveró en entrevista con el medio colombiano “Bluradio”.

Como se recuerda, el mandatario Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República el último lunes al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, ante el pleno por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Tras ello, informó El Comercio de Perú, el Parlamento aprobó una moción que suspendió a Martín Vizcarra por “incapacidad temporal” durante doce meses y designó a Mercedes Araoz como presidenta temporal en funciones.

Olachea explicó que “esta es una situación que ha venido derivando desde el punto de vista que el presidente ha venido presentando proyectos de ley que eran inconstitucionales y él decía que tenían que tomarse tal cual y que no debía cambiarse su esencia, cosa que hasta ahora no sabemos qué cosa es la esencia en términos de leyes”.

A su vez, defendió que el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no estaba siendo “exprés”, tal como lo calificó el Ejecutivo. “Él interpretó el cambio del TC [como] me están cambiando mi corte constitucional, entonces comenzaron a decir que se trataba de un procedimiento exprés. No era un procedimiento exprés, era un procedimiento elegido por el Congreso, votado por mayoría calificada”, aseveró.

Finalmente, el legislador del Parlamento disuelto afirmó que Martín Vizcarra “tenía que disolver el Congreso” porque, de lo contrario, sería vacado “definitivamente”.

“Dada la premura del tiempo y la legislación que hay, él tenía que disolver el Congreso con esta apariencia de legalidad porque sino se le venía la vacancia definitivamente. Hoy, él está suspendido de sus funciones y la vicepresidenta ha tomado la presidencia por la suspensión del presidente Vizcarra”, culminó.