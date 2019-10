Malvinas: inauguraron un “mapa” de los caídos en el cementerio de Darwin

La gigantografía está ubicada en la Municipalidad y tiene los rostros con los nombres de los soldados que pudieron ser identificados gracias al trabajo de la Fundación No Me Olvides. Falta identificar a 8 caídos.

Un emotivo acto se desarrolló este jueves en el interior del palacio municipal, con la inauguración de una gigantografía que muestra un mapa del cementerio argentino de Darwin, con los nombres y los rostros de los soldados que pudieron ser identificados, luego de pasar más de 30 años siendo NN, recordados con la emblemática placa con la frase “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

El ex combatiente Julio Aro, que encabeza la Fundación No Me Olvides, protagonista del reconocimiento de los soldados caídos en suelo malvinense, contó a 0223 la emoción de los padres cuando pudieron ver el rostro de sus hijos en la gigantografía presentada esta mañana.

“Impacta. Cuando uno ve el cementerio, los nombres, los rostros, impactan. Hace 10 años atrás veías el mismo cuadro pero no veías ningún rostro, con 122 placas que rezaban “soldado conocido sólo por Dios”, expresó Aro.

A su lado Héctor Nazaralet, el excombatiente que se encargó de reunir los materiales fotográficos, contó que viajar hace 13 meses a las islas Malvinas lo impulsó a realizar el emotivo “mapa” del cementerio de Darwin.

"Todo el trabajo lo hizo Julio, en darle la identidad a los soldados que solo tenían la placa de ´Soldados argentinos sólo conocidos por Dios´. Yo toda la vida me dediqué a la fotografía y lo que quise hacer es poner en esas cruces, la imagen de cada caído en su lugar correspondiente. Costó mucho: hubo muchos momentos tristes, momentos alegres pero lo pudimos lograr”, valoró.

En tal sentido, Nazaralet agradeció a los centros de veteranos, instituciones de bien público, diarios de distintas ciudades del país que proveyeron de las fotografías, “familiares que sólo tenían una fotito en la mesita de luz”, contó.

“Iban con su celular y sacaban una foto a una foto pegada en un vidrio. Así de a poquito pudimos ponerle el rostro a cada uno de nuestros héroes caídos”, dijo el excombatiente.

Por su parte Aro, uno de los nominados a ganar este viernes el Premio Nobel de la Paz, agregó: “Ahora cuesta ubicar a los 8 compañeros que faltan. Ojalá podamos completarlo. Queremos hacerlo. Porque nuestros compañeros se lo merecen, porque jamás dejamos a nadie en el campo de batalla”.