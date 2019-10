Indígenas secuestran a 8 policías

La Confederación de Nacionalidades Indìgenas de Ecuador (Conaie) advirtió que los policías y militares que que se acerquen a nuestros territorios "serán retenidos y sometidos a justicia indígena".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador declaró el Estado de Excepción en los territorios indígenas y advirtió que los policías y militares que que se acerquen a nuestros territorios "serán retenidos y sometidos a justicia indígena".

En este marco, se confirmó la detención de 8 policías que en el interior del Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, donde se desarrollaba una Asamblea en represalia a la muerte de integrantes de la comunidad por represión policial durante la marcha realizada el miércoles.

Decreto Estado de Excepción en territorio indígena del Ecuador ante la brutalidad de las fuerzas militares.



Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena.#SomosCONAIE#LaLuchaVaPorqueVa pic.twitter.com/mqAW6RSmrn — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 5, 2019

Así, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), solicitó a las autoridades que se les entregue los cuerpos de sus compañeros fallecidos, durante la marcha indígena. El pedido lo realizó durante un encuentro que mantuvieron los dirigentes en Quito.

Sobre los policías retenidos en el Ágora de la @CasadelaCultura, garantizamos sus derechos humanos, físicos, psicológicos, y de sobrevivencia en situación de conmoción social, contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y demás instrumentos internacionales. pic.twitter.com/d6Cr6v1qEr — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2019

De esta manera, informó el diario El Comercio, los uniformados se encuentran en buen estado, sobre el escenario, junto a líderes del movimiento como Vargas y Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Iza pidió al oficial más antiguo que se contactara con el Comandante de la Policía para que le pida al Gobierno que se detenga la represión contra los manifestantes del movimiento indígena que reclaman la derogatoria del Decreto 883 que eliminó los subsidios de los combustibles en Ecuador.

Los dirigentes de la Conaie aseguran que tienen información de un supuesto ingreso que realizaría la Policía al Ágora con bombas lacrimógenas. "Nos nos responsabilizamos de la vida de los que están aquí", precisaron.

Carlos Susuzagñay, presidente de la Ecuarunari, aseguró que no negociarán con la sangre de sus compañeros y consideró que los responsables deben ir a la cárcel por los crímenes. El dirigente anunció que radicalizarán la medida. "Con los indígenas no se juega. Compañeros vamos a hacer historia" y enfatizaron que el movimiento no ha establecido un diálogo con el Gobierno.