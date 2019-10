La lucha de Santiago para que Ioma le cubra su complejo tratamiento

Tiene 26 años y sufre de múltiples patologías. Su familia notificó a la prepaga hace más de diez días para que le entreguen los medicamentos y el aceite de cannabis que necesita. "Lo va a matar la burocracia", lamentaron.

Santiago es un joven de 26 años que a lo largo de su vida sufrió dos accidentes cerebrovasculares, un cáncer de esófago, atrofia muscular y hasta debió ser trasplantado de riñón. En un marco de profundo drama, su obra social se niega a cubrirle el gasto de la gran cantidad de medicamentos que necesita y el aceite de cannabis medicinal que le recetaron. No obstante, su familia también exige que la prepaga se haga cargo de los gastos del departamento donde vive el joven y el posterior traslado a otro inmueble.

Oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, el hombre con múltiples patologías se radicó en Mar del Plata a principios en 2013. Tras recibir un trasplante de riñón, donado por su madre, él y su familia se asentó en la localidad balnearia porque en la Clínica Colón encontró la atención que no le pudieron brindar en los distintos nosocomios del conurbano bonaerense.

Tras ser operado por 51º vez este mismo jueves, mediante una acción judicial, su familia presentó un amparo el pasado 30 de septiembre en el Juzgado Nº 6 de Garantía Penal contra IOMA por negarse a entregar los medicamentos que Santiago necesita. A más de diez días de haber notificado a la prepaga, todavía no tienen novedades. Sin embargo, el conflicto no termina allí: al vencerse el contrato de alquiler del departamento donde habitan Santiago, su madre y sus otros tres hermanos, el joven discapacitado necesita de una nueva vivienda. Encontrar un inmueble que cumpla con las características correspondientes para asistirlo de la mejor manera no es sencillo. Y el único que se adapta a las condiciones de Santiago no está al alcance económico de su madre, quien se encuentra al cuidado del joven. Por ello, reclaman que la obra social también se haga cargo del pago del alquiler del departamento.

Él es Santi, tiene 26 años y fue trasplantado de riñón donado por su madre. Tuvo dos acv, cáncer esófago, atrofia muscular espinal. El jueves interpusimos un amparo porque IOMA no le cumple con los medicamentos. Necesita un bipap y muchos medicamentos @SBonifatti pic.twitter.com/SJgYG8tA3f — julian mascitti (@julianmascitti) September 28, 2019

Ante la imposibilidad de trasladarlo a la vivienda que cumple con los requisitos básicos para brindarle una atención digna, el propio personal médico de la Clínica Colón le prestan dinero para pagar el alquiler donde permanece. "A Santiago lo va a matar la burocracia. Él tiene una enfermedad terminal. Queremos que tenga una vida lo más humana posible. Por eso, queremos que IOMA se haga cargo del alquiler, necesita un cuarto y un baño exclusivos para él", explicó su abogado defensor Julián Mascitti, en diálogo con 0223.

"No puede estar internado en un hospital por problemas inmunológicos. La jueza Lucrecia María Bustos nos rechazó el pedido del alquiler porque los están por echar y tiene que alquilar algo cerca de la Colón. A nuestro entender, le corresponde a IOMA brindar el servicio porque el departamento que necesita supera las expectativas económicas de la familia", agregó el magistrado.

Aquellos interesados en colaborar con Santiago y su familia, pueden comunicarse con Julián Mascitti al (0223) 156-6840630.