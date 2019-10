Tributo a Led Zeppelin: Physical Graffiti llega a Mar del Plata

La banda conformada por músicos argentinos que recrea en términos musicales y escénicos a la legendaria agrupación británica, desembarcará en el espacio Teatriz en noviembre próximo.

Physical Graffiti, una de las consideradas mejor banda tributo de Led Zeppelin en el mundo, llega a Mar del Plata en noviembre próximo después de haber girado por Sudamérica.

El grupo integrado por músicos argentinos que recrea a la histórica banda británica, se presentará el día 17, desde las 23 horas, en el espacio Teatriz.

Las entradas anticipadas con descuento están a la venta en la boletería del espacio, sobre diagonal Pueyrredon a metros de esquina con Bolívar, o por sistema digital Plateanet.

La banda realiza un homenaje sobre versiones de estudio y en vivo, como también de recitales consagrados, como The Song Remains The Same o Royal Albert Hall. La fidelidad de cada presentación logra que los espectadores vuelvan a vivir la experiencia en vivo de un verdadero show de rock de la década de los '70.

Además de los grandes éxitos, en cada presentación el conjunto despliega las particularidades de Led Zeppelin, como el mítico solo de batería con las manos de Moby Dick, el theremín en Whola Lotta Love, o los solos de guitarra con arco en Dazed and Confused.

Los recitales de Phyisical Graffiti buscan recrear con exactitud y precisión todos los aspectos de la mítica banda británica: desde el diseño escenográfico, pasando por el vestuario, la caracterización de los músicos hasta la ejecución de los mismos instrumentos del conjunto liderado por Robert Plant.

The Song Remains The Same es una canción de Led Zeppelin que abre el álbum Houses of the Holy, lanzado en 1973. También es el nombre de la película basada en los tres shows que brindó la banda durante el tour de 1973 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Led Zeppelin fue fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page y estuvo integrada por el bajista y tecladista John Paul Jones, el cantante Robert Plant y el baterista John Bonham. Se consolidó como una de las bandas más influyentes del siglo pasado y, tres décadas después de su disgregación, continúa siendo un grupo popular en todo el mundo. Hasta la fecha ha vendido más de 300 millones de álbumes.