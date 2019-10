Prepaga le entregó la medicación 52 días más tarde: su salud empeoró

Se trata de una mujer de 55 años que necesitaba con urgencia una costosa droga para un tratamiento contra el cáncer. Luego de recurrir a la justicia, consiguieron la medicación. “Pusieron 1001 trabas”, expresó su marido.

La angustia y preocupación que conlleva afrontar el cáncer, sumó una cuota más de dramatismo a una familia marplatense: una mujer de 55 años que debía aplicarse una costosa medicación para darle batalla a la enfermedad, debió recurrir a la justicia para que la prepaga de salud Scis le brindara la droga, con el agravante para su delicada salud que recién fue 52 días después.

“Cómo mi esposa estaba muy caída, solicité a los doctores una nueva tomografía y descubrimos que ahora se le agrandó la metástasis porque la tiene en sus pulmones. El nódulo que tenía en el hígado era de 5 centímetros y ahora es de 9,5. También se le desplazó el hígado. Y tiene más nódulos en la parte de atrás de los pulmones”, expresó a 0223 su esposo, Claudio Bazzoli, que frente a la oficina de la obra de medicina privada –de Colón 2617- manifestó su preocupación por esta indignante situación.

El pasado 20 de agosto un médico le solicitó la aplicación cada 21 días de una droga, que tardó 52 días en llegar. “Me dijeron que no se le entendía la letra al doctor, luego me pidieron un análisis que el doctor no estaba de acuerdo en hacer porque no se solicita en ese caso. Me pusieron 1001 trabas”, resumió.

La cruenta demora, motivó que la familia iniciara un recurso de amparo y denuncias a Defensa al Consumidor, que afortunadamente dieron resultado: este miércoles esperan que pueda iniciar el tratamiento oncológico.

“Cuando averiguamos el costo de la medicina para presentar el recurso de amparo, nos enteramos que cada dosis cuesta $480.000. Y tiene que aplicarse cada 21 días. O sea, que la demora fue obviamente por un tema económico porque la cobertura es total. Nunca se preocuparon. Hoy me dijeron 'para que vas a hacer la marcha frente a la oficina si ya te dimos todo'”, cerró indignado.