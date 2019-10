El cantante publicó un polémico video para solidarizarse con el pueblo del país limítrofe, pero luego tuvo que dar explicaciones.

Tras estar en el ojo de la tormenta por su defensa pública a Lucas Carrasco, Andrés Calamaro volvió a emitir un polémico mensaje en redes sociales. Con la intención de manifestar su apoyo hacia los ciudadanos de Chile, quienes se encuentran afrontando una delicada situación política y social, publicó un fragmento de video utilizado como meme que generó una oleada de críticas. Horas más tarde, se defendió diciendo que “no había escuchado el audio” por su celular viejo.

En su posteo, el símbolo de la música nacional argentina incluyó un video en el que se presenta un fragmento de la película “Spiderman”, en el que puede verse a la tía del protagonista siendo sorprendida por el estallido de la casa en la que se encontraba mientras rezaba. “Gracias, Señor, por sacarme de Venezuela y traerme a Chile”, se escucha en el doblaje justo antes de la explosión de la bomba.

Además, acompañó el mismo diciendo: “Un abrazo Venezuela!!!! Gracias por venir. Somos América (…) Nos pueden sacar todo menos nuestra música y nuestra alegría vestida de rabia (…) Pueblos ancestrales, siempre postergado, tantos idiomas distintos y este idioma, que tantas vidas y tantos versos... Te quiero América Latina... Viva Chile!”.

Ante el disgusto de sus seguidores por el mal gusto presentado durante la elección del clip en relación a la situación que ya dejó más de 17 muertos en Chile, el rockero que tocó en Mar del Plata el pasado 13 de octubre tuvo que salir a justificarse con nuevas publicaciones.

“Lo quise subir de nuevo con estos párrafos para recordarme quiénes somos los latinos de América. No había escuchado el audio, tengo un teléfono viejo. Va para los vinotinto (haciendo referencia a los venezolanos)”, fue su descargo tras los comentarios negativos de los usuarios. En los comentarios también tuvo un mensaje para sus críticos: "El exilio venezolano no es fascista ni liberal ... Apoyamos a todo el pueblo de Venezuela .. Y algo importante, a mi no me corren ni por izquierda ni por feminismo ... de eso puedo darles clases a todos ...".

Por otro lado, durante los últimos días el cantante había provocado el rechazo de los twitteros al defender a Lucas Carrasco, el periodista condenado a 9 años de prisión por abuso sexual fallecido el fin de semana pasado. Utilizando el perfil de nombre “Brad Pittbull”, Calamaro publicó mensajes que decían que Carrasco “no era violador ni delincuente”, sino que fue condenado por “la ley del hashtag” que es “funcional a la opinión pública”. Quien además lo calificó como la víctima del hecho, tuvo que defenderse de sus declaraciones explicando: “No soy machista ni misógino”.

Lucas Carrasco ... no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido ... No presumía de conducta precisamente ... No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven .. QEPD — Brad Pittbull (@bradpittbull666) October 20, 2019

También lo condenó la ley del hashtag siempre funcional a la opinión pública. Una chica lo denunció por abuso en relaciones consentidas. — Brad Pittbull (@bradpittbull666) October 20, 2019