Buscan darle una impronta gremial al Colegio de Arquitectos

La creación de una mutual, la revisión de los costos de la matrícula y una participación más activa en temas como derrumbes y patrimonio, son algunas de las propuestas que impulsan los candidatos de la lista Azul.

El Colegio de Arquitectos distrito IX renovará autoridades y serán tres las listas que buscarán ganar las elecciones que se desarrollarán este miércoles de 9 a 19 en la sede ubicada en Dorrego 1657. Pero esta vez habrá una particularidad: por primera vez participará la lista 21 Azul Gestión de Arquitectos Distrito IX, un grupo de profesionales que busca darle una impronta gremial a la entidad.

Así lo anticipó Pablo Oliva, quien encabeza la tercera propuesta que, entre otros puntos novedosos, impulsa la creación de una mutual de arquitectos (Ampara) que es, según dijo, un reclamo se realiza en el sector desde hace al menos 20 años.

“Nosotros somos arquitectos de trabajo, de la calle y vemos que la estructura del colegio quedó atrasada y hoy está ausente en temas importantes, como urbanismo y arquitectura; respecto de los problemas que tenemos con el municipio en relación aprobación de planos, y en las cuestiones gremiales. Sin ir más lejos, no recibimos ningún tipo de servicio médico asistencial”, explicó Oliva en diálogo con 0223.

En ese sentido confirmó que ya iniciaron las gestiones para avanzar en la creación de Ampara, por lo que la mutual de los arquitectos será un hecho “más allá de los resultados de las elecciones”.

Según dijo el candidato a presidente de la lista azul, apuntar a ser “una nueva opción” para el sector y, aunque es la primera vez que participan de un proceso electoral, todos tienen “una amplia experiencia” en gestión.

“Queremos un colegio más presente en la opinión pública. Cuando hubo derrumbes de balcones, el colegio no presentó ninguna opinión en tiempo y forma, todo fue con mucha cautela. Nosotros creemos que debemos salir a hablar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y, más allá del análisis, hacer algún tipo de aporte al municipio para que se mejore el mantenimiento edilicio y no corra peligro la seguridad de la población”, puntualizó Oliva más adelante.

En tanto, hizo hincapié en el patrimonio como otro de los ejes complejos en los que deben intervenir. “El municipio no ayuda a los propietarios de una construcción con valor patrimonial”, sostuvo y aseguró que tienen una propuesta al respecto para llevarle al intendente electo Guillermo Montenegro. “La idea es que la ciudad conserve su patrimonio para mostrar y, al mismo tiempo, los propietarios puedan mantener sus casas”, indicó.

Por último, el candidato reparó en que otra de las iniciativas que promueven es la revisión de los costos de las matrículas, que para muchos profesionales son inaccesibles y termina alentando el trabajo informal, sobre todo, entre los arquitectos recién recibidos. “Como nos paramos desde un lugar más gremial, queremos ayudar a todos los colegas para que puedan trabajar”, recalcó.

El distrito IX comprende a las delegaciones ubicadas en Mar del Plata, Necochea, Pinamar, Miramar, Balcarce y el municipio de la Costa. En total hay 1900 arquitectos matriculados, de los cuales 1200 son de esta ciudad.