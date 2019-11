Por falta de pago, trabajadores no dejan salir micros de Plusmar, Vía Bariloche y Unión Platense

Son choferes y personal de tierra que cumplían funciones en El Rápido y que tras un convenio, pasaron a ser empleados de un nuevo grupo empresarial. Preocupación por su futuro laboral.

Cansados por la falta de respuestas sobre su futuro y preocupados por el retraso en el pago de los salarios, un grupo de trabajadores bloquearon este mediodía los accesos a la terminal Ferroautomotora, afectando a las empresas Vía Bariloche, Plusmar y Unión Platense.

En diálogo con 0223, Andrés, mecánico de la empresa El Rápido, explicó que el reclamo es por la falta de pago del mes de octubre y por la incertidumbre que afecta a unas 90 familias.

Según explicó el trabajador, luego que por distintas irregularidades la empresa El Rápido fue suspendida, se firmó un convenio donde las empresas Vía Bariloche, Plusmar, Tigre Iguazú y Unión Platense absorbían a sus 90 empleados, entre ellos personas administrativo, mecánicos, lavadores y del sector de encomienda.

“Nos vienen verseando hace dos meses y ahora no nos pagan el mes de octubre. No es que no tengamos ganas de laburar, pero nadie nos llama para decir en qué empresa vamos a ir a parar. Hoy iban a pagar a los choferes y todo tierra iba a quedar en el aire, por lo que decidimos todos juntos que si nos van a pagar, que sea a todo el mundo”, expresó.

NOTA EN DESARROLLO