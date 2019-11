Círculo puso el "Turbo" y se sacó la mufa

El "Papero" se sacó la mochila y ganó el primer partido en el Federal A. De la mano de Enzo Vértiz, autor de los dos goles (y el de Peñarol, en contra), los de Otamendi salieron del fondo de la tabla.

Qué necesidad había de ganar. Cómo se disfrutó esta victoria. Círculo Deportivo había hecho méritos para ganar en otras ocasiones pero siempre le faltó algo. Contundencia, solidez, aguante. Hoy lo único que se puede reclamar es que no tuvo justeza para liquidar la historia y que dejó aparecer fantasmas en un encuentro que el desarrollo no permitía. Porque el "Papero" fue superior de principio a fin y le ganó merecidamente a Peñarol de Chimbas por 2 a 1 para conseguir la primera victoria en la temporada y salir del fondo de la Zona Sur.

El encuentro comenzó entretenido en la búsqueda de los dos pero sin demasiadas ocasiones. Peñarol apostaba a los pelotazos con el viento a favor y Círculo intentaba a partir de la pelota por abajo. Apenas habían pasado 10' cuando Ever Ullúa y Enzo Vértiz se invirtieron y fue lo mejor que mostró el local en la etapa. Porque el exCadetes enganchó de derecha al centro y sacó un zurdazo que quedó en el techo del arco. Y el "Turbo" también recibió por izquierda y se cerró para quedar de frente al arco y sacó el derechazo que se desvió en Martín y se metió contra la base del caño derecho. Poco le duró la alegría al "Papero", porque con la desventaja la visita se adelantó y salió con todo a buscar el empate. Primero avisó con un centro que cruzó el área y nadie pudo empujar, y luego en un córner cerrado de Muñoz, Vértiz quiso despejar en el primer palo y la terminó metiendo en su propio arco para dejar todo como al principio.

Más allá de que no pudo sostener la ventaja, el conjunto de Alexis Matteo trató de mantener la tranquilidad y siguió manejando la pelota. Con Pájaro y Leonardo imprecisos, las cartas eran las bandas con Ullúa y Vértiz, más las apariciones por sorpresa de Vedda y Corti. En una de las más claras de la etapa, asistieron a Romea que se filtró entre los centrales y fue agarrado cuando iba a definir, forcejeó, quiso patear y lo hizo mal, sin fuerza ni dirección, lejos del arco y Sergio Testa no cobró nada y desató la bronca de todo el banco local Enseguida, Vértiz repitió la del gol pero esta vez su disparo fue al cuerpo de Sesma. La última, como a lo largo de la tarde, fue con la fórmula elegida, Ullúa se fue acomodando para su pierna hábil y remató apenas al lado del ángulo derecho de Biasotti.

Círculo sabía que el partido estaba para ganarlo y salió decidido a eso en la segunda mitad. Ullúa era una pesadilla para el lateral Ramella y ganó una falta por la derecha. Francisco Leonardo se hizo cargo con su zurda, metió una rosca bárbara y Enzo Astiz volvió a decir presente para empujar por el segundo palo, casi en la misma zona donde había vencido a su arquero, para darle nuevamente la ventaja al "papero". El viento era cada vez más fuerte, a Peñarol le costaba salir del fondo y un centro de Vértiz se cerró y por poco no se le metió al arquero por atrás. El partido parecía controlado, pero necesitaba un gol más para no sufrir de manera innecesaria hasta el final. Más allá de que Sergio Del Curto no había tocado la pelota en 25', la diferencia de un gol era demasiado corta, sobre todo por los antecedentes. La busqueda del local era desde lejos queriendo aprovechar el viento.

No lo podía liquidar el dueño de casa y casi lo sufre en una contra. Alan Cantero ganó por la izquierda, metió diagonal y remató fuerte, sacó Del Curto y el rebote le quedó a Pérez Tarifa que bajó al medio para Viturro que definió alto. Matteo mandó frescura al medio con Fredes por Leonardo y quedaban 10' de dramatismo, más por fantasmas que por lo que hacía la visita. Inconcientemente se metió atrás y le dio la chance a Peñarol de que ponga la pelota cerca de su arco, pero no lo lastimaron. Y el pitazo final de Sergio Testa fue de desahogo, fue de festejo contenido, de la descarga de una mochila cada vez más pesada que se dejó en el piso. Círculo ganó su primer partido, dejó el fondo de la tabla y empieza una nueva historia, a dos fechas del cierre de la primera rueda.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Nicolás Ayr, Joaquín Solaberriera y Sebastián Corti; Mariano Buzzini; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Joaquín Romea. DT: Alexis Matteo.

Cambios: ST 35' Leonardo Fredes por Leonardo y 45' Matías Atlante por Ullúa.

Peñarol (Chimbas) (1): Carlos Biasotti; Roberto Martín, Emanuel Sesma, Pablo Costi y Darío Ramella; Federico Paz, Alejandro Pérez, Hernán Muñoz y Mario Rebeco; Alan Cantero y Gabriel Pérez Tarifa. DT: Cristian Bove.

Cambios: ST 22' Leandro Arce por Paz, 28' Sergio Viturro por Muñoz y 32' Mario González por Pérez Tarifa.

Goles: PT 16' Vértiz (CD) y 21' Vértiz, en contra (P); 3' Vértiz (CD)

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: "Guillermo Trama".