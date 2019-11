Un marplatense en la lista de Riquelme: "Boca era un club popular y esta gente hizo una elite"

El mundo del fútbol se conmocionó con el anuncio del máximo ídolo de Boca que participará de las elecciones del club acompañando a la fórmula Ameal-Pergolini. Alejandro Veiga integra la boleta como vocal titular. El cierre de campaña sería en Mar del Plata.

Uno de los grandes temas de la semana ha sido el anuncio de Juan Román Riquelme de que iba a "jugar " en las próximas elecciones en Boca y forma parte de la lista que encabeza Jorge Amor Ameal. En la misma boleta, que busca terminar con el oficialismo en la institución de La Ribera, hay un marplatense que acompaña hace 18 años al expresidente y que trabaja incansablamente por el club de sus amores. Alejandro Veiga, fundador y 17 años titular de una de las peñas de la ciudad, habló con 0223 y cuenta sus sensaciones ante esta posibilidad histórica junto al máximo ídolo del club.

Para los hinchas de Boca de Mar del Plata, no necesita presentación: "Los hinchas de Boca me conocen todos, fui fundador y durante casi 20 años (entre 2000 y 2017) presidente de la Peña "Roberto Mouzo". Tengo 61 años de socio, apenas nací me asoció mi tío. Primero Bebé, después Cadete, Activo y hace veintipico de años socio interior. Soy un referente de Boca en la ciudad", se define.

Su trabajo por Boca, arrancó hace mucho. "En el año 2001 conocí a Jorge Ameal y fui convocado a trabajar en la oficina de interior. Ahí hubo una explosión en Boca, porque había 1500 socios interior y cuando se fue Jorge más de 20 mil. Hicimos 330 peñas a lo largo y ancho del país, hicimos cosas históricas para los socios del interior, pudieron empezar a votar que antes no podían, logramos que la cuota sea la mitad del activo dado su lejanía, cosas que se ha ido perdiendo ahora también. Se hicieron muchas cosas para el interior que fueron superadoras. Prácticamente de una oficina que no existía, hoy es algo muy importante en la vida institucional del club, debe contar con 18, 20 mil votos del padrón", explicó Veiga.

A la hora de mostrar las diferencias con el oficialismo, hubo un momento de quiebre en 2010, cuando la renovación del contrato de Juan Román Riquelme tenía en vilo al mundillo futbolero. Y Veiga estaba ahí. "Integré la lista de representantes en la Comisión Directiva de Pompilio-Ameal, después de la muerte de Pedro apoyamos la renovación del contrato de Riquelme, cortamos con el macrismo porque ellos no querían renovarle y nosotros sí. Con el apoyo de Macri, Angelici fue en contra, una persona que no tenía historia con Boca, que nunca había ido a verlo hasta que Macri lo convocó. Eso es lo que más llama la atención del oficialismo, el candidato a presidente (Cristian Gribaudo) tiene número de socio altísimo (151.054), yo tengo 39.211 y me hice socio interior después porque antes era activo. La antiguedad no dice nada igual, pero es obvio que fueron a Boca por una cuestión política, porque los convocó el PRO", sentenció tajante.

Respecto a la forma de manejar el club, aseguró que "yo tengo una reingambre popular, Boca es un club popular y esta gente hizo una elite. Es carísimo ser hincha de Boca. Si sos socio adherente PRO, pasás enseguida a la condición de activo, si no sos del PRO no pasás, no es claro el tema".

Fue fundador y presidente de la Peña "Roberto Mouzo" durante mucho tiempo, hasta que en 2017 dejó de formar parte. ¿Los motivos? Ideológicos. "Yo dejo la Peña por diferencias con el presidente, me hacía la vida imposible, no me daba entradas, me inventaba cosas. La dejo porque mis propios compañeros de la Peña me dijeron que por mi culpa estaban pagando todos, yo tengo mis convicciones y no las voy a resignar. Para no tener problemas dejé la Peña, porque estaba teniendo inconvenientes por mi presencia, aunque yo creo que por mi historia, por antiguedad, tengo derecho a decir qué club quiero tener, no es agresivo para nadie, es sólo expresar mi punto de vista. Lo que yo planteaba era que el club no me representaba como bostero. Primero quisieron comprarme y cuando no pudieron empezaron a atacarme. Me fui, le dejé la peña a la conducción actual, pero yo la amo la peña y voy a trabajar siempre, esté quién esté. Muchas veces viajo con la peña, tengo mis raíces ahí, tengo mis amigos. Pero para que por mi presencia no sea castigada, decidí abrirme y seguí transitando en Juntos por Boca con Ameal".

Justamente el candidato por el "Frente Para Recuperar la Identidad Xeneize", lo sorprendió con la noticia de que formaria parte de la lista. "Yo le había aclarado a Jorge que por cuestiones laborales yo no iba a poder estar 3 ó 4 días por semana en Buenos Aires porque tenía que trabajar acá. Hay dos formas de ingresar en el club: vivir para Boca o vivir de Boca. Yo soy de los que viven para Boca y entonces le avisé que no iba a poder estar en ningún cargo. Pensaba que era así y dos días antes del cierre de la lista me llamó y me pidió que viaje y cuando llegué era para ofrecerme un cargo. Así que voy, firmo con escribano público, el tema de los avales, le agradezco la confianza y me voy. No me dijo nada de lo de Román, me fui sin saber eso", contó sorprendido.

Hasta que la noticia que sacudió el mundo del fútbol argentino salió a la luz. "Sabía que Román había tenido reuniones con el oficialismo, pero parece que él tenía muy claro desde siempre lo que iba a hacer. Cuando me enteré que jugaba para nosotros me agarró una alegría, porque estos tipos que lo llamaron lo destrataron mucho, dijeron barbaridades de Riquelme, esto es lo que más me alegra de estas cosas. En la lista de Ameal no hay millonarios. No somos pobres, pero no nos sobra nada, nos cuesta afrontar los avales. El puesto que yo tengo hay gente que lo pagó, esto habla muy bien de Jorge Ameal y el perfil que le quiere dar al club, que sea manejado por dirigentes que amen a Boca, no por Ceos", festejó.

Ante la consulta ineludible de "qué pidió Riquelme", que tanto dejaron entrever los dirigentes oficialistas y la tercera fuerza que encabeza José Beraldi, Veiga no dudó en asegurar que "A Román no se le dio nada. El cargo que tiene hoy es el mismo que tengo yo: vocal titular, y son puestos ad honorem. Después, en la primera reunión de Comisión Directiva se dan los cargos ejecutivos y va a ser vicepresidente segundo, seguramente va a manejar todo el fútbol, la parte deportiva. Va a elegir el mánager, el técnico, pero las cifras que hablan te aseguro que no existen. Tenemos la campaña más austera, somos los más pobres del condado. Yo me voy a Balcarce, a Ayacucho, recorro la zona y la nafta del auto la pago yo"

Por último, para los hinchas de Boca de Mar del Plata, anunció que "está previsto que se haga un acto de cierre de campaña en Mar del Plata en la semana previa a las elecciones, seguramente sea entre el 2 y 3 de diciembre".