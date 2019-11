HRW detectó violaciones a los Derechos Humanos por parte de los carabineros

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, presentó los resultados del informe que elaboró la ONG sobre el estallido social que vive Chile.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se reunió en La Moneda con el presidente chileno Sebastián Piñera para darle precisiones sobre el lapidario informe sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

En la cita, el representante de la organización entregó las conclusiones a las que llegaron luego de dos semanas de investigación para luego dar una larga conferencia de prensa para presentar el informe y profundizar en las recomendaciones y observaciones que han realizado como institución internacional respecto a la vulneración a los derechos humanos. El representante indicó que no hay duda “que se han producido violaciones, lesiones, muertes, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte de agentes del Estado".

Los carabineros en Chile usaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y cometieron graves abusos contra detenidos. La justicia para las víctimas y avanzar con una reforma policial urgente deben ser prioridades. Nuevo informe de @hrw_espanolhttps://t.co/plmyEI7JJH — Human Rights Watch (@hrw_espanol) November 26, 2019

Vivanco destacó en particular el uso de la escopeta antidisturbios que utilizan los Carabineros. En ese sentido apuntó a que "el daño que ha provocado la escopeta que lanza perdigones es de la mayor gravedad. Existen testimonios directos que sugiere que hay una conducta reiterada de violaciones a derechos básicos por parte de la fuerza pública, y en concreto por parte de Carabineros”.

Respecto a la sistematicidad de violaciones a los derechos humanos, Vivanco subrayó que como institución “no tenemos información para afirmar responsablemente que esto obedezca a una orden superior, no digo que esa orden no exista, pero no podemos afirmarlo responsablemente. Quienes deben determinar si existió o no una instrucción precisa para promover, impulsar este tipo de abusos es la Justicia, que entiendo en Chile funciona independientemente”.

los integrantes de HRW entrevistaron a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso, entre víctimas, carabineros, médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil. Además, se reunieron con altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.