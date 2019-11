En diálogo con 0223, la productora Valeria Saa compartió los detalles de este evento que "busca conectar a inspirar" en funición de una combinación de arte y deporte.

El Buenos Aires Running Film Festival (BARunFF) sigue la consigna del “cine runner” con una combinación de películas temáticas de este deporte, charlas e incluso una fiesta. Se llevará a cabo el 30 de noviembre a las 16 en Casa Dante, para potenciar a la ciudad y a un estilo de vida en torno a la actividad física.

Para organizar la programación los encargados seleccionan películas inspiradoras que retraten la vida de algunos atletas consagrados o de ciudadanos que en ocasiones tienden a esta actividad, para compartirlas con otros apasionados del deporte y difundir ideas de superación y perseverancia. Las seleccionadas de esta edición son los largometrajes “The road to Sparta” y “Run and become”, y el cortometraje “How to run 100 miles”. El criterio para la elección fue el de considerar filmes del temática runner que hubieran obtenido premios en otros festivales alrededor del mundo.

En diálogo con 0223 Valeria Saa, encargada de la Producción General de BARunFF en Mar del Plata, contó que uno de los objetivos es “inspirar a alguien que quiera contar una historia de vida”, incluyendo productores y realizadores audiovisuales. Para esta productora el running “es una búsqueda personal de cruzar una barrera”, por lo que “siempre hay una historia detrás”. Asimismo, buscan contribuir con el deporte en la ciudad y el desarrollo de un espacio de encuentro. “La idea es compartir el clima social, cultural, de intercambio de ideas”, confesó.

Esta es la primera edición del festival en “La Feliz” y comenzó a planificarse en 2018, cuando Valeria trabajaba en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su pasión por salir a correr junto al entrenador Leonardo Malgor la llevaron a insistir en este proyecto ya que “era imposible no traerlo a la capital nacional del running”. Como una forma de fortalecer la actividad, también la integraron con el reconocido IronMan Argentina, por lo que uno de los bloques se centrará en ese exigente triatlón.

El BARunFF comenzará a las 16 y se desarrollará en dos bloques, uno enfocado en el triatlón y otro con respecto al running. Cada uno contará con una proyección y una conferencia con invitados especiales como Malgor y Francisco Mutti, organizador de IronMan Argentina. A las 21 aproximadamente se realizará la “Cerveceada Antares” para dar cierre a la jornada. Las entradas anticipadas tienen un valor general de $100 y se encuentran a la venta en las redes sociales del evento con el usuario @BARunFF. Por otro lado, aquellos que deseen participar de la "Run Party" a la medianoche deberán adquirir otra entrada por un valor de $200 para las anticipadas.

Por otro lado, Valeria contó que desean llevar al evento a Córdoba, San Luis y al sur del país, con la inclusión de nuevas películas “para seguir inspirando” y contribuir al turismo deportivo. Por el momento se trata de un sueño, pero esperan que los inscriptos en Mar del Plata lleguen a la cifra de 200 personas y colaboren con el crecimiento de BARunFF. "La ciudad necesita eventos que la potencien más en estos aspectos", concluyó.