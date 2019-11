Gallardo: "Aldosivi nos propuso un partido muy duro y hay que reconocerlo"

El entrenador del "Millonario" elogió la labor del conjunto marplatense.

A 20 días de la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, River Plate se fue ganador y con la punta de la Superliga -provisoria- del José María Minella. Con 8 mil almas que lo acompañaron con fervor, de todos modos, su imagen futbolística no fue la mejor. Se impuso la jerarquía por sobre el funcionamiento. Así lo entendió Marcelo Gallardo.

El entrenador histórico del "Millonario" analizó el encuentro, y fue muy elogioso de lo hecho por el conjunto de Ángel Guillermo Hoyos: "Ganamos un partido muy duro. El rival nos propuso un partido muy duro. Aldosivi mostró una agresividad que en los partidos que nosotros habíamos revisado por ahí no venía teniendo. Con River los equipos se preparan para jugar de una manera determinada", comenzó el "Muñeco".

"Veníamos con un cierto funcionamiento y trataron de cortarnos esos circuitos a través de una muy buena presión, recortar los espacios. Lo hicieron muy bien, a nosotros nos hizo sentir incómodos. Por eso mismo en algunos pasajes jugamos bien, creamos seis o siete situaciones claras de gol", sostuvo.

Gallardo continuó reconociendo al "Tiburón": "Aldosivi sostuvo nuestra presión mucho tiempo, por eso tengo que destacar la labor del rival. A veces uno no juega del todo bien porque el rival también hace su juego y sus méritos para que eso suceda. Hay que destacar cuando el rival te propone un partido friccionado, te achica los espacios y lo sostiene".

El DT multicampeón, tras el descuento de Federico Gino, se mostró muy ofuscado con sus jugadores: "Me calenté. Después del 2 a 0 podríamos haber estado más tranquilos, nos hicieron ese gol y ellos se pusieron ahí. El marcador era corto y el entusiasmo de ellos seguía. No pudimos darle un final a las situaciones que podíamos haber generado a través

de los espacios", analizó.

Y finalizó: "Si bien no sufrimos, terminamos el partido de forma imprecisa. No tuvimos el mejor funcionamiento colectivo. Pero me deja contento la victoria que al menos hasta que se juegue el resto, nos lleva a la punta".