“Traguito de Paz”, el nuevo video que Benjamín Torres grabó en Mar del Plata

El nieto de Lolita y sobrino de Diego Torres logró abrir su propio camino y vuelve al ruedo con un nuevo tema que incluye una producción audiovisual en las playas marplatenses.

Benjamín Torres, con apenas 22 años, viene pisando cada vez más fuerte en el mundo de la música. El nieto de Lolita, sobrino de Diego y primo de Ángela, logró abrirse camino en la industria y vuelve ahora al ruedo lanzando un nuevo single con producción audiovisual: "Traguito de Paz".

Torres viajó a Mar del Plata para filmar su cuarto videoclip donde además participó de la dirección junto a Pablo Iemma.

En palabras del protagonista, Traguito de paz "es un tema que cuenta una historia muy importante para mí y fue el último tema en nacer, con el cual le dimos cierre a lo que sería mi primer proyecto musical, mi primer EP", describió.

Sumado al lanzamiento, se vienen grandes presentaciones y novedades que lo tienen muy entusiasmado, trabajando arduamente en una carrera que va en ascenso.

"Te pido que no", "El final" y "Rey de la nada" fueron los primeros singles que formarán parte parte de su primer álbum de estudio.

Con cada nuevo lanzamiento, Benjamín supera las expectativas cosechando miles de reproducciones en You Tube. Traguito de paz ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La letra de “Traguito de Paz”

La otra noche descubrí que no podía mas

que la atracción era muy fuerte.

Te vi bailando sola y loca en la orilla del mar

y ahora solo quiero tenerte



Y nena yo no te puedo olvidar

Baby, solo quiero abrazar.

Vente, brindemos una vez mas

dame ese traguito de paz.



Luego dijiste que ya no querías mas de mi

pero volviste para mi suerte.

Y te quedaste entre mis brazos un ratito más,

y bailamos entre la gente.



Nena yo no te puedo olvidar,

Baby solo te quiero abrazar,

Vente, brindemos una vez mas,

dame ese traguito de paz.

Aquella noche mirando el mar

de amor para siempre

si tus promesas vas a negar,

mejor ni lo intentes.

Y aquella noche mirando el mar

de amor para siempre

si tus promesas vas a negar,

mejor ni lo intentes.

Nena yo no te puedo olvidar

Baby solo te quiero abrazar

Vente, brindemos una vez mas

dame ese traguito de paz.