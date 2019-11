Guardaparques contra Arroyo: denuncian que quiere remover la base de Parque Camet

Tras un altercado que mantuvo con el titular de la base del mítico espacio verde de zona norte, el jefe comunal inició un sumario para trasladarlo de dependencia. Denuncian falta de presencia policial y "estado de abandono" en la zona.

Los guardaparques de la base de Parque Camet denuncian que el intendente Carlos Arroyo quiere remover la base de la zona norte de Mar del Plata después de que el titular, Julio Andrada, increpara al jefe comunal en medio de un acto.

En diálogo con 0223, Andrada precisó que luego de esa situación que tuvo lugar el 10 de octubre pasado en el marco de la inauguración de la sede para el Comando de Prevención Comunitaria (CPC) Zona Norte, recibió una notificación para desalojar en 30 días el lugar al igual que su compañero, además de disponer sus traslados a las delegaciones del Puerto y de la Laguna de los Padres, respectivamente.

"Me iniciaron un sumario por decirle al intendente que era un sinvergüenza. Tengo más de 36 años de servicio, me falta apenas uno para jubilarme. Estoy harto de luchar contra la corriente", sostuvo Andrada, quien está a cargo del área junto a otro compañero.

Árboles quemados, una postal del Parque Camet.

"Que habiendo comenzado el acto protocolar con las palabras del intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo, este es interrumpido por una persona (...) con atuendo de guardaparque , efectuando de forma vehemente y agresiva un reclamo de índole laboral y aduciendo que este no era escuchado por las autoridades municipales", reza el documento en el que se ordena iniciar un sumario contra Andrada y trasladarlo a la Delegación Puerto, firmado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao.

Según describió el guardaparque, el parque Camet se encuentra "en total estado de abandono". Pese a la inauguración del CPC, la Policía "no recorre nada". "Y como yo me quejo a mí me trasladan", aseveró Andrada, quien ahora deberá abandonar la casa el 28 de noviembre, aunque ya advirtió que se va a resistir. "No la voy a dejar por un capricho de Arroyo", aseguró.

En este contexto, Andrada dio cuenta del estado del Cuerpo de Guardaparques Municipales, fundado en 1996. "Cuando se inició éramos 26 y ahora apenas quedamos siete. Si bien nunca tuvimos real apoyo de las diferentes gestiones, esto se vino abajo con Arroyo”, indicó el hombre encargado de preservar y cuidar la conservación de la naturaleza y el recurso del parque.

Árboles quemados y pastizales, la postal de Camet

Tras la advertencia del propio Andrada, 0223 recorrió las instalaciones del predio y constató el estado en el que se encuentra el espacio verde. Las bases de los árboles, quemadas por los fuegos que incendian los visitantes para hacer un asado.

Algunos baños están prácticamente inutilizables, totalmente deteriorados. Los pastizales abrazan los postes de los arcos de la cancha de fútbol. Los juegos infantiles en los que se divierten cientos de chicos están averiados. Una postal que se repite año tras año.