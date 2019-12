Murió Marie Fredriksson, la icónica cantante de Roxette

La artista sueca que interpretó éxitos como "Listen To Your Heart" murió el 9 de diciembre a los 61 años, tras una larga lucha contra el cáncer y su perseverancia para sanar a través de la música.

Marie Fredriksson, la famosa cantante sueca de Roxette, murió a los 61 años tras una ardua lucha contra el cáncer. Su representante Marie Dimberg dio a conocer la triste noticia a través de un comunicado. "Uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió la mañana del 9 de diciembre", informó.

Marie se convirtió en el símbolo de una genberación como la voz femenina del famoso dúo pop de los '90, en compañía de Per Gessle. Crearon inolvidables hits como "It Must Have Been Love" y "Listen To Your Heart" y se conviertieron en un éxito mundial que les permitió ser comparados con de ABBA.

La arista había sido diagnosticada de un tumor cerebral en 2002, por lo que se vio obligada a alejarse de los escenarios por un tiempo y luchar por su recuperación. Debió superar extensos tratamientos y el deterioro de su salud para empezar desde cero. En 2007 regresó como solista al mundo de la música y presentó algunas canciones nuevas para demostrar su talento y perseverancia ante miles de fanáticos. El regreso oficial de Roxette se produjo en 2011 con una gira mundial, pero fue interrumpido en 2016 por una recaída de la líder del grupo. "Mis días de gira ya han terminado y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros maravillosos fans que nos hayan acompañado en este largo viaje", aifmró en ese entonces.

Estaba casada con el cantante de pop Mikael Bolyos, con quien compartía a sus hijos Josefin y Oscar. Su familia se convirtió en un pilar fundamental para dejar atrás la época más oscura de su vida. Su compañero Per envió su apoyo a la familia y lamentó esta gran pérdida. "Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán lo mismo", destacó el cantante.