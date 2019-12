“Verano en Mar del Plata, siempre” el divertido relato de Ruggeri sobre las vacaciones

"¡Ay, Punta del Este! Ya en febrero no hay nadie, van todos en enero, de blanco. ¡A mi me gusta Mar del Plata!", dijo Ruggeri en el programa 90 minutos

El ex defensor de la Selección Argentina de Fútbol, Oscar Ruggeri compartió en el programa "90 minutos" una serie de anécdotas sobre las vacaciones y las fiestas de fin de año.

“Todos se van a Punta del Este, a Londres y van de canje. Yo me voy a Mar del Plata. A mi me gusta Mar del Plata. Andá con la heladerita a Punta del Este… Verano en Mar del Plata, siempre”, sentenció “el Cabezón” Ruggeri.

"¡Ay, Punta del Este! Ya en febrero no hay nadie, van todos en enero, de blanco. ¡A mi me gusta Mar del Plata! A mi me dicen 'antipatria' por no pasar navidad acá. Después los que van a pasar navidad a Punta está todo bien".

LAS VACACIONES DE RUGGERI Y SUS PROBLEMAS EN LOS AEROPUERTOS#90MinutosFOX | No te pierdas las desopilantes historias del Cabezón y su lugar preferido para veranear. pic.twitter.com/vDSL5MZLrH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 13, 2019

Respecto a las fiestas de fin de año opinó: “dicen vamo' a comprar, comprar… Pará compran 10 bolsas y los terminás tirando. El maní se vence, el turrón. ¡Todos derretidos los turrones! Pan dulce. En julio, te sacan el pan dulce. A mi me gusta el sin frutas", dijo, en medio de las risas de sus compañeros de panel.

El vídeo de las historias fue compartido en la cuenta de Twitter de Fox Sports.