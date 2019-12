A Quilmes no le alcanzó la remontada

Un mal tercer parcial le condicionó el partido al "cervecero" y una infracción no sancionada sobre Pelorosso lo privó de la posibilidad de estirar el juego a un suplementario. Fue derrota ante Rocamora 92 a 90.

Después de la derrota en casa frente a Deportivo Viedma, Quilmes iba a Concepción del Uruguay con la idea de traerse un triunfo que le permita recuperar los puntos, pero no pudo ser. Por falencias propias y por algunas decisiones arbitrales que conspiraron contra el deseo marplatense. En un partido que se quebró en el tercer parcial y que el "tricolor" recuperó en el último, Rocamora se quedó con la victoria por 92 a 90.

El inicio de la última gira de tres juegos del año empezó con un sinsabor para Quilmes, porque salvó 10 minutos en los que la defensa no dio frutos, el resto de la noche hizo méritos para ganar. El arranque no fue el esperado para el equipo de Manuel Gelpi (10-1), pero luego de un tiempo muerto pedido se despertó, cambió la cara y empezó a achicar la diferencia para irse al primer descanso corto abajo por la mínima: 25-24. Los cambios, como en los últimos partidos, le dieron buen rédito al entrenador porque el equipo no sólo que no se resintió, sino que logró mostrar más solidez defensiva y una intensidad diferente en ataque, pasó al frente en el marcador pero Rocamora aprovechó un par de desaciertos y se fue al vestuario con ventaja de 3: 47-44

Como en el comienzo del juego, el regreso mostró a un Quilmes dormido, abusando del tiro exterior y sin poder contener un ataque poco efectivo pero más claro del local. Rocamora se alejó en el marcador y cuando el "cervecero" volvió al juego, se dio un golpe por golpe que le dio la chance a los enterrianos de mantener la ventaja y llegar con el partido casi definido al cuarto final: 75-60. Sin embargo, herido en su amor propio, los marplatenses mostraron su mejor versión, no dejaron jugar al rival, defendió alto y atacó bien, "Juane" De La Fuente fue la bandera de la remontada y cerca del cierre estaba a tiro en el marcador. Con el dueño de casa con ventaja de dos, Raúl Pelorosso tomó la última bola y fue en búsqueda del doble o la falta, que llegó, pero los árbitros dejaron pasar y el sonido de la chicharra encontró a los jugadores del "tricolor" protestando un jugada que pudo llevar la definición al suplementario.

Síntesis

Rocamora (Concepción del Uruguay) (92): Tomás Gutiérrez 11, Juan Carlos Bergel 6, Justo Catalin 11, Matías Caire 26 y David Jelks 6 (FI); Galo Impini 2, Ignacio Gerbaudo 5, Agustín Más Delfino 14 y Cristian Romero 11. DT: Juan Varas

Quilmes (90): Álvaro Merlo 15, Raúl Pelorosso 7, Gregorio Eseverri 0, Jeffrey Merchant 4 y Alejandro Reinick 17 (FI); Darío Skidelsky 14, Juan De la Fuente 21, Agustín Lecona 0, Iván Catani 3 y Maximiliano Maciel 9. DT: Manuel Gelpi

Parciales: 25-24, 47-44 y 75-60.

Árbitros: Martinetto, Alaniz y Corradini.

Estadio: "Julio César Paccagnella".