Intervino en una discusión que tenía su hermana con la pareja y lo mataron de un balazo

Sucedió el jueves a la tarde en una casa del barrio Parque Palermo. Familiares lo trasladaron de urgencia al Higa y el agresor se dio a la fuga.

Un joven de 19 años murió esta tarde en el Hospital Interzonal General de agudos (Higa) luego de recibir un balazo durante una discusión en una casa del barrio Parque Palermo. Leandro Vallejos fue trasladado de urgencia por sus familiares, pero más allá de la atención de los profesionales, falleció una hora después de su ingreso.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que el hecho se registró en horas de la tarde en una casa ubicada en inmediaciones de las calles Catriel y Lobería cuando el joven intervino en una discusión que su hermana mantenía con la pareja. “En ese momento se produjo un disparo de arma de fuego por parte de otra persona que estaba en la vivienda y la víctima cayó herida”, indicaron.

Los familiares de Vallejos lo trasladaron en el auto del dueño de casa mientras que el resto de las personas que estaba en la reunión se fue del lugar. Más allá de la atención de los profesionales, el joven falleció poco antes de las ocho de la noche.

Personal de la sub comisaría de Parque Hermoso realizó las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa por homicidio a cargo del fiscal Leandro Arévalo. El arma empleada no fue hallada y por el momento no hay personas aprehendidas por el hecho.