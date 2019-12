Alvarado, de cabeza a la Copa Argentina

En el final, cuando se volvía con las manos vacías, Santiago Giordana tuvo un regreso triunfal después de la suspensión, cabeceó un centro de Ponce y puso el 1 a 1 definitivo que le dio la clasificación al conjunto de Juan Pablo Pumpido.

Matemáticamente, Alvarado no está clasificado a la Copa Argentina. Pero para que eso no pase, Brown de Madryn debería ganarle por 7 goles a Estudiantes de Caseros el próximo domingo en el partido pendiente y es imposible que en esta pareja Primera Nacional, algún equipo pueda ganar por esa diferencia. Por eso el festejo, por eso la alegría, el desahogo de todo el "torito" que igualó 1 a 1 sobre la hora contra San Martín en San Juan que le permite cerrar de manera inmejorable un 2019 para el recuerdo.

Después de un mejor comienzo de San Martín, rápidamente Alvarado se acomodó en el partido y se empezó a sentir mejor, llevó el juego lejos de su arquero Bilbao y equilibró las acciones. Las situaciones de gol no abundaron, pero la más clara fue para la visita, cuando Rivero ganó dentro del área y mostró su categoría para tomarse un segundo más, dejar en el camino a Ardente y cuando sólo tenía un hombre sobre la línea, lo quiso asegurar y la mandó por encima del travesaño. Teijo y Ledesma ganaban en la mitad de la cancha y Becker desequilibraba por su costado. El local recién tuvo una neta en el final, cuando aprovechó una contra y puso a Bravo de cara a Bilbao que respondió con solvencia.

En la segunda mitad, San Martín intentó salir más adelante, empezó a desnivelar por el sector derecho del ataque y era más incisivo que un Alvarado que no tenía más a Becker y perdió presencia en ofensiva. Canuhé le dio más tenencia, pero la pelota era del local que, a diferencia de lo que venía haciendo, lo rompió por el otro lado. Prósperi llegó al fondo a los 19' y metió un centro bárbaro, Martín Bravo anticipó perfecto y cabeceó al segundo palo, pegó en el cañó y terminó en el fondo del arco para la apertura del marcador. Si hasta ahí le costaba al "torito", después mucho más, no tenía claridad ni ideas para llegar al arco de Ardente y estaba más cerca el "verdinegro" en algún contra ataque. Una rápida salida de Bilbao barriendo fuera del área, salvó a los de Pumpido que casi, en la contra, pudieron igualarlo.

El partido se iba y Alvarado no tenía ideas, hasta que una pelota que le quedó en la izquierda la recibió Ponce que metió un centro preciso, Santiago Giordana se sacó la mufa por la sanción de tres fechas que había sufrido y cabeceó para superar a Ardente y sellar el 1 a 1 a los 45'. Con la desesperación, San Martín no pudo en el cierre, salvo un remate lejano que se fue cerca y un centro tras una injusta expulsión de Ponce. El "torito" festejó el punto, la clasificación a la Copa Argentina que no es oficial, pero quédense tranquilos que el domingo lo será.

Síntesis

San Martín (San Juan) (1): Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Francisco Mattia, Facundo Monteseirin e Ian Escobar; Luis Jerez Silva y Marcos Fernández; Gonzalo Ramírez, Ezequiel Vidal y Matías Giménez; Martín Bravo. DT: Alfredo Grelak.

Cambios: ST 15' Diego Cardozo por Giménez, Nicolás Bertochi por Fernández y 38' Nicolás Pelaitay por Vidal.

Alvarado (1): Emanuel Bilbao; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Leandro Teijo, Pablo Ledesma y Diego Becker; Nicolás Rinaldi y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Cambios: ST 0' Cristian Canuhé por Becker, 12' Santiago Giordana por Rinaldi y 26' Gaspar Gentile por Algozino.

Goles: ST 19' Bravo (SM) y 45' Giordana (A)

Incidencias: ST 50' expulsado Ponce (A).

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.