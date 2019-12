Once Unidos tiene fixture para el Argentino de Clubes

Al igual que en 2019, donde realizó un gran trabajo, el club de Parque Luro participará de esta competencia que se inicierará en enero y ya conoce rivales y fechas.

Nuevamente el equipo de primera de voley de Once Unidos estará presente en el Torneo Argentino de Clubes y se medirá ante el Seleccionado Argentino Menor, Paracao (Entre Ríos), San Lorenzo y Vélez Sarfield.

Dos de estos rivales, el "albiverde" derrotó por 3 - 2 el año pasado como local al "Azulgrana" y al "Fortín", en la primera instancia. En el certamen del 2019 Once Unidos hizo historia, quedó cuarto en la primera fase, donde compartió la zona con San Lorenzo, Vélez, Fundatec, Villa Dora y Rosario y así clasificarse a la segunda instancia y asegurarse mantener la categoría.

Luego se enfrentó ante Ateneo y Jujuy, campeón y subcampeón de la Liga A2 respectivamente, y nuevamente ante San Lorenzo. Los dirigidos por Gonzalo Borstelmann, no pudieron lograr ninguna victoria.

El club empezará con la ilusión de nuevamente hacer historia para la disciplina del club y para Mar del Plata.

A continuación se detalla el fixture completo de Once:

Sabado 18/1: 21 hs Once Unidos vs Argentina - MDP

Domingo 19/1: 21 hs Argentina vs Once Unidos - MDP

Sábado 25/1: 21hs Once Unidos vs Paracao - MDP

Sábado 1/2: 16hs San Lorenzo vs Once Unidos - Capital

Domingo 2/2: 20hs Vélez Sarsfield vs Once Unidos - Capital

Sábado 15/2: 21.30hs Paracao vs Once Unidos - Paraná

Jueves 20/2: 21hs Once Unidos vs San Lorenzo - MDP

Viernes 21/2: 21hs Once Unidos vs Velez Sarsfield - MDP