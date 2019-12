Alberto Fernández dijo que la emergencia económica "no es una ley de ajuste"

El presidente Alberto Fernández rechazó este martes que la ley de emergencia sea de “ajuste” y aseguró que la iniciativa busca mayores aportes de quienes “tienen privilegios” para beneficiar a los que “menos tienen”.

"Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía", destacó además, y argumentó que "la versión original es bastante distinta de la final".

"Fuimos escuchando y corrigiendo", afirmó el jefe de Estado, al referirse a las críticas de la oposición.

El Presidente también apuntó a las versiones de otros espacios políticos que habían indicado que las jubilaciones se iban a congelar con la iniciativa aprobada días atrás.

"Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño. No es honesto", fustigó en diálogo con AM 750.

"Me duele mucho la posición que a veces la política toma en los debates," subrayó.

Remarcó que la ley dispone que "los que tienen privilegios, como el que distribuye luz y gas", no apliquen aumentos hasta el mitad del año próximo, mientras enfatizó que no es de "ajuste".