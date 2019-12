Asaltan un hotel y se llevan una computadora: “Solo quiero recuperar las fotos de mis hijos”

Dos delincuentes ingresaron el domingo por la tarde a un establecimiento de La Perla. También se llevaron dinero y elementos de valor. La dueña está desesperada por recuperar el material de valor sentimental.

Dos delincuentes ingresaron por la fuerza el domingo por la tarde a un hotel en la zona de La Perla, redujeron a uno de los propietarios y se llevaron dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Entre los elementos sustraídos estaba la computadora que el hotel utilizaba para tomar las reservas de los pasajeros pero que además era el soporte utilizado por la familia para guardar las fotos de sus hijos.

“Estoy desesperada. Es lo único que me importa”, contó a 0223 Diana, una de las propietarias del hotel familiar ubicada a metros de la Plaza España.

Según detalló, cerca de las 15 los dos delincuentes llegaron hasta el hotel y golpearon la puerta para averiguar por dos habitaciones. “Apenas abrió la puerta mi marido, lo empujaron y lo llevaron hasta la cocina, donde lo ataron”, detalló.

En todo momento, los dos delincuentes lo amenazaron con sacar un arma de fuego que presuntamente tenían escondida entre su ropa. Luego de revisar la cocina y la recepción, los dos delincuentes huyeron.

Las cámaras de seguridad de otros locales de la zona lograron captarlos cuando se iban. Además, los propietarios del hotel descubrieron que antes de asaltar su establecimiento habían querido repetir la maniobra en otro hotel cercano.

“Lo material no me interesa. De hecho la computadora tampoco, pero ahí tengo las fotos de mis hijos de 5 y 7 años desde que nacieron. Ofrezco una recompensa a quien me la devuelva”, cerró.