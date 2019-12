"No hemos hablado de ningún bono para los trabajadores municipales"

Lo aseguró el futuro secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, quien aseguró que el reclamo que impulsa la Federación deSindicatos Municipales Bonaerenses no es un tema de la agenda de transición.

En menos de una semana, el concejal de Sumar Santiago Bonifatti finalizará su mandato en el poder legislativo y, al mismo tiempo, asumirá como secretario de Gobierno de Guillermo Montenegro, un rol clave dentro del gabinete municipal. Por eso, este miércoles presentó un informe sobre lo que hizo durante los cuatro años en el Concejo y detalló cómo sigue el proceso de transición con el actual secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, con quien -dijo- se reúne al menos una hora por día.

Bonifatti especificó que su bloque presentó 115 propuestas legislativas y aseguró que la mayoría estuvo apuntada a la generación de empleo, la producción, la defensa del trabajo local y a "mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos". "Hemos ejercido la defensa de los vecinos en el Concejo, cada vez que se intentó avasallar derechos", sentenció.

En cuanto a su situación patrimonial, afirmó: "Me voy con la misma casa que tenía antes de asumir, cambié mi auto y así consta en mi declaración pública desde el primer día".

En relación en su próximo cargo en el Ejecutivo, Bonifatti aseguró que mantiene un diálogo diario con Vicente, de quien destacó la buena predisposión para que "el traspaso sea normal y no haya grandes sorpresas". "Recorrimos todas las dependencias de gobierno que tendremos a cargo y el equipo está absolutamente comprometido y entusiasmado para empezar a trabajar el 10 de diciembre en la gestión municipal", explicó en diálogo con 0223 Radio.

Apenas asuma Montenegro, algunos de los temas que enfrentará su gobierno será el reclamo de un bono de fin de año para los empleados municipales, un plus de "emergencia" que pide la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses y que estaría destinado a trabajadores en actividad, jubilados y pensionados. "No hemos hablado en ningún momento de ningún bono. Hemos seguido día a día las discusiones paritarias que ha habido pero hasta aquí no ha habido ninguna charla sobre un bono", ratificó.