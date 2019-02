"Siru" Acosta se vuelve a subir al ring en San José

Combates amateur

1- Yamil Almonacid vs. Pedro Acuña

2- Milena Grifasi vs. Laura Pastorini

3- Maicol Morán vs. Oscar Suárez

4- Luciano Del Sol vs. Roberto Da Silva

5- Nicolás Ábalos vs. Agustín Fuentes

6- Leonel Ávila vs. Agustín Basaga

7- Ariel Hernández vs. Juan Cruz

8- Rocio Bastida vs. Nieves Marcone

Pelea por titulo de la Liga Bonaerense

9- Mariano Bértola vs. Mirco Fuentes

10- Luis Calderón vs. Emanuel Bogado

Semifondo profesional - 4 rounds

11- Julio Ruiz vs Jorge Arce

Fondo Profesional - 6 rounds

12- Rubén Acosta vs. Emiliano Silguero