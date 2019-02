Quilmes quiere otra sonrisa en Corrientes

La victoria del viernes, además de mostrar una notoria mejora en lo basquetbolístico, le dio a Quilmes una inyección de confianza, superó a Regatas, uno de los animadores del certamen y sumó en la tabla y lo anímico. Si bien no la tendrá fácil, se ilusiona con otro triunfo en Corrientes y a las 21 visita a San Martín, otro de los candidatos de la Liga Nacional.

Ganar fuera de casa era algo que los dirigidos por Javier Bianchelli no conocían desde la temporada pasada, por lo que se sacó una mochila de encima y ahora encarará diferente cada partido lejos del "Poli". De todas formas, más allá de la importancia, no se tiene que conformar y debe fortalecer ese trabajo para que no sea algo aislado sino que pueda volverse habitual y le permita reacomodarse en la tabla y elevar su promedio.

La llegada de Calvin Warner le dio mayor solidez defensiva, algo de lo que había carecido y donde se empiezan a ganar los partidos. La mano de Lucas Ortiz, fue la principal vía para lastimar en el aro de enfrente y encaminó el triunfo ante Regatas. Más irregular que su coterráneo, pero con igual calidad de plantel, San Martín será otra prueba de fuego para el "cervecero" que se ilusiona con otra alegría y una vuelta inmejorable a Mar del Plata.