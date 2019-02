Steve Hogarth llega por primera vez a Mar del Plata

Por primera vez Steve Hogarth dará un concierto en Mar del Plata. Será el próximo 4 de julio cuando el vocalista de Marilion llegue a la ciudad para presentarse en el espacio Teatriz.

En formato solista y piano con su show “H Natural”, la producción del recital ya lanzó la venta de entradas, que se pueden conseguir en las boleterías del teatro de diagonal Pueyrredon y Bolívar, todos los días de 16 a 20 horas o a través de Plateanet.

El carismático y talentoso músico inglés crea en este show un ambiente más íntimo y personal, donde brillan canciones como “Easter”, “Lost At Sea”, “You’re Gone”, “Marbles” o “Help!”, entre otros covers que van surgiendo de la intensa interacción planeada con el público.

“Durante muchos años, la gente me ha estado preguntando si alguna vez planeé un espectáculo de un solo hombre. Les dije que era una buena idea. Tomé una lista de canciones que han sido importantes para mí. Estas son cosas que quería decir cuando era joven, cosas que he escrito a lo largo de los años con los europeos, How We Live, The h band y, por supuesto, Marillion” describe el protagonista sobre la actual gira que lo traerá a Mar del Plata el próximo invierno.