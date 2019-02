Las provocaciones de Mourelle volvieron a tensar el HCD: "Llamen al 0800 del IPS"

La Comisión de Educación del Concejo Deliberante recibió al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y los titulares de Hacienda y Educación, Hernán Mourelle y Luis Distéfano para seguir discutiendo la situación de los docentes municipales, el bono de fin de año, las jubilaciones, la bonificación especial y los problemas de infraestructura de cara al inicio de clases.

Con la presencia de concejales de todos los bloques y docentes que colmaron el recinto de sesiones, la comisión no llegó a ninguna resolución luego de cuatro horas de cruces. A diferencia del encuentro de la semana pasada, el centro de las criticas estuvieron puestas en Distéfano a quien criticaron por la designación de tres nuevos funcionarios en el área a su cargo.

La comisión comenzó con la palabra del presidente de la comisión Mario Rodríguez que planteó que "es entendible que quieran ordenar las cuentas pero eso no puede ser ajustando sobre los más humildes" y aseveró que "la semana pasada se cruzaron todos los límites", en relación al cruce de Mourelle con los docentes.

El primer funcionario en brindar una explicación a la demora en el pago de las jubilaciones fue Vicente quien se enfocó en la metodología de liquidación de los haberes, principal cuestionamiento de los trabajadores de la educación. En ese sentido, el funcionario municipal desligó la responsabilidad de la comuna y se la trasladó al IPS, dependiente de la provincia de Buenos Aires.

Luego, Distefano hizo mención a la falta de presentación de las declaraciones juradas de los docentes y directivos de las escuelas que fue solicitado por el Ejecutivo para corroborar la situación laboral de las diferentes instituciones. Esto generó enojo de los docentes y críticas de la oposición que acusó al gobierno municipal de "tener una animosidad contra los docentes y una vocación por la pelea".

A su turno, los docentes que tomaron la palabra coincidieron en que el objetivo del Ejecutivo es generar un enfrentamiento "entre trabajadores" y se refirieron a una idea que lanzó el secretario de Educación que planteó la idea de municipalizar toda la educación de Mar del Plata. "¿Con qué fondos lo piensan hacer? Seguramente con sueldos a la baja y sin código 59", sostuvieron.

En ese contexto, la secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek, se cruzó con Mourelle quien anteriormente defendió las decisiones tomadas por la secretaría que conduce, y le pidió que se retractara por haber calificado a los docentes de patoteros. Mourelle no lo hizo y el recinto explotó en insultos contra el funcionario. Acto seguido, Mario Rodríguez dijo: "No entren en provocaciones, los provocadores se van el 10 de diciembre", en clara alusión al gobierno de Carlos Arroyo del que ya no forma parte.

Cerca del final, Marcelo Fernández de Acción Marplatense enfatizó que "después de todas estas horas la única certeza es que al gobierno no le interesa la educación". "Retienen ilegalmente la plata de los maestros y no dan ninguna explicación", añadió.

Para sumar críticas, Ariel Ciano del Frente Renovador, consideró que "Arroyo es el responsable de esta crisis, por acción u omisión" y reconoció que "tenía más expectativas puestas en Distefano".

Al final del debate, la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, tomó la palabra para acusar a Mourelle de provocador y ratificó su denuncia contra el secretario de hacienda. Cuando Mourelle quiso responder, Mario Rodríguez se lo impidió, lo tildó de violento y aseguró que no volverá a ser invitado. Cabe destacar que el concejal radical y el funcionario tuvieron otro entredicho cuando Rodríguez preguntó cuándo van a cobrar los docentes y el titular de Hacienda lo mandó a llamar al "0800 del IPS".

En este clima transcurrió la comisión que, entre cruces y chicanas, sigue sin dar respuesta a los reclamos de los docentes a los que le sacaron la bonificación especial, no saben si comenzarán las clases en tiempo y forma y no cobraron el bono de fin de año.