Toledo dijo que no llega a junio: le apuntó a “los asiáticos” y los “gremios”

La crisis de las Pymes en la Argentina son una constante y no se escapan las marcas más poderosas. Una de las marcas más emblemáticas de Mar del Plata, Supermercados Toledo, no es la excepción. El dueño de la cadena, Antonio Toledo, advirtió que no saben si llegan a junio y le apuntó a la presión tributaria, la competencia desleal de “los asiáticos” y a los gremios, “que tienen la vaca atada”.

En diálogo con Jorge Lanata en Radio Mitre, el propietario de la empresa con 54 años de trayectoria y alrededor de 2000 empleados entre los supermercados, granjas avícolas y producción de cerdo, Toledo aclaró que la empresa tiene una base sólida porque posee cerca de 50 propiedades, pero remarcó que la crisis mes a mes es insostenible. "Así,no llegamos a junio", lanzó.

En ese marco, el propietario de la cadena de supermercados le apuntó a los supermercados chinos. “En los últimos cuatro o cinco años se han abierto 250, 300 locales asiáticos. No tengo nada contra ellos, pero allí tienes que pagar con efectivo porque no tienen ningún solo papel”, disparó.

En esa línea, remarcó que las grandes empresas sufren una presión insostenible. “Venimos perdiendo plata con la presión tributaria, la luz, el gas y los impuestos municipales”, remarcó y añadió que si bien “había expectativas con la temporada” el resultado no fue el esperado: “Ha sido un fiasco tremendo”.

Toledo le apuntó al presidente Mauricio Macri por las medidas que adoptó desde que llegó al poder en 2015, aunque no es del todo crítico. “Yo lo voté a Macri y posiblemente lo vote de nuevo. Se tiene que dar cuenta y haberle dicho al pueblo: el país está quebrado. Hizo todo mal durante 4 años, y recién ahora se empiezan a hacer las cosas medianamente bien“.