Putin advierte que sus armas apuntarán a EEUU si despliega misiles en Europa

Durante su discurso anual ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las dos cámaras de la Asamblea Federal (Parlamento ruso), el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha denunciado otra vez las "políticas destructivas y erróneas" de Estados Unidos.

En un mensaje transmitido por la cadena de noticias oficial RT, Putin sostuvo que "la política de EEUU difícilmente puede ser llamada amistosa. Se ignoran los intereses legítimos de Rusia, se organizan constantemente acciones antirrusas. Quiero subrayar que cada vez se introducen más sanciones desde el punto de vista del derecho internacional, sin ninguna provocación de nuestra parte. La base legal de la seguridad internacional se ha desmantelado casi total y unilateralmente".

"Y con todo eso, Rusia es llamada casi la principal amenaza para Estados Unidos", ha subrayado Putin. "Seré franco. No es verdad. Rusia quiere relaciones igualitarias, plenas y amistosas con Estados Unidos. Rusia no amenaza a nadie, y todas nuestras acciones en el campo de la seguridad son exclusivamente de respuesta y, por lo tanto, defensivas", ha enfatizado el presidente ruso, agregando que la política antirrusa no satisface los intereses de Washington.

La retórica confrontativa de Putin se debe a la salida de EEUU del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés) a la que el Jefe de Estado ruso calificó de "unilateral". Washington y Moscú suscribieron el acuerdo en 1987 y se mantuvo hasta la actualidad. El presidente ha afirmado que, "bajo pretextos inventados", los socios estadounidenses "lo violan todo ellos mismos y luego buscan excusas y determinan culpables".

"Rusia ha sido y será un Estado soberano e independiente, es un axioma", ha declarado el mandatario, asegurando que Moscú no tiene intención de ser la primera nación en desplegar misiles de mediano y corto alcance en Europa, pero en el caso de que lo haga Estados Unidos, aplicará contramedidas simétricas.

Según ha recalcado Putin, si estos tipos de misiles son fabricados y desplegados en el continente europeo, "esto empeorará bruscamente la situación en el ámbito de la seguridad internacional y creará graves amenazas para Rusia, ya que el tiempo de vuelo de algunos tipos de estos misiles hasta Moscú puede ser de solo 10 a 12 minutos".

"En este caso nos veremos obligados, y quiero subrayarlo, precisamente obligados a prever acciones simétricas", ha agregado Putin, refiriéndose al despliegue de tipos de armamento que pueden ser utilizados no solo contra los territorios desde los cuales provenga una amenaza directa para Rusia, sino también contra los territorios donde se encuentren los centros de toma de decisiones sobre el uso de sistemas de misiles que representen una amenaza para la seguridad nacional.