Se realizaron cuatro allanamientos por la muerte de Natacha Jaitt

La Policía realizó este domingo cuatro allanamientos en distintas viviendas relacionadas a la muerte de Natacha Jaitt, la modelo y vedette que fue encontrada sin vida en un salón de fiestas.

La casa del Guillermo Rigoni, el dueño del salón donde falleció la mujer de 41 años; un empresario paraguayo llamado Raúl Velaztiqui Duarte y la vivienda de Gaspar Fonolla y de Luana Micaela Monsalvo. Secuestraron droga, un celular y una computadora.

También se allanó la casa de Jaitt, donde no se encontraron elementos donde se secuestraron una computadora y un teléfono celular para ser peritados.

En la casa del otro hombre que participó del encuentro, Gustavo Bartolini, alias "Voltio", que queda a tres cuadras del salón, se decomisaron una moto, una riñonera, droga y un teléfono celular, durante un allanamiento realizado el sábado.

Además, con la autorización de Ulises Jaitt, hermano de la conductora, la Policía realizó una inspección en la casa de la mujer y no encontró nada de interés para la causa, añadieron los voceros.

El hermano de la modelo, insistió en que está averiguando si “hubo un homicidio” en la fiesta que haya causado la muerte de su hermana. "Queremos saber todo, hasta que no sepa la verdad no voy a parar. Es raro que esta gente no dé la cara y no me hayan llamado para juntarse conmigo, yo los quiero escuchar, ninguno (de los testigos) se solidarizó por lo de mi hermana", afirmó, en declaraciones a C5N.

El hermano de la modelo ya pidió a un abogado para presentarse como querellante en la causa ante la sospecha de que pudo haber sido víctima de un delito, aunque hasta hoy no había ningún imputado.

Que reveló la autopsia a Natacha Jaitt

El análisis realizado por los peritos de la morgue intentaron determinar si hubo distintas lesiones en el cuerpo de la vedette. El jueves se van a realizar pericias de sangre.

La autopsia del cuerpo de Natacha Jaitt reveló que la mujer no presentaba lesiones corporales compatibles con violencia física y hallaron cocaína en los orificios nasales.

Al cuerpo de la vedette -que fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado, en el complejo para eventos "Xanadú", de La Ñata, Benavídez- se le realizarán el próximo jueves estudios de sangre.

Alejandro Cipolla, el abogado de Natacha, amplió que su defendida sufrió "insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón y una falla multiorgánica". Y agregó el letrado: "El jueves se van a realizar las pericias de sangre en La Plata para determinar qué fue lo que originó la falla de su cuerpo y la muerte en sí".