Fue a un boliche disfrazado del "Fan de Wanda Nara" y fue furor: ella compartió su historia

Juan Manuel Ramírez no tenía un disfraz para la fiesta de Halloween y no dudó: aprovechando el boom mediático de estos días por los idas y vueltas que hubo en la historia de amor de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, el marplatense se vistió del "Fan de Wanda Nara" y causó furor en redes, al punto que su foto fue compartida por la misma empresaria en Instagram.

La primera gran repercusión se hizo evidente para el joven en Bruto, el establecimiento de Playa Grande que había organizado este miércoles el evento temático que tiene origen en Estados Unidos. "Desde que entré hasta que me fui, todo el mundo me pidió fotos. Yo caminaba por el boliche y me decían 'Waaaanda'. Ni me imaginaba que iba a tener tanta repercusión", afirmó.

"Al principio pensé en disfrazarme del Duki, en tatuarme la cara y hacer algo totalmente distinto pero después como me di cuenta que el tema de Wanda, la 'China' Suarez e Icardi seguía en auge, así que ahí surgió la idea disfrazarme del 'Fan de Wanda'", comentó, en una charla con 0223.

El 'Fan de Wanda' es, en realidad, Mariano de La Canal, un hombre que se hizo conocido por autoproclamarse fanático de Wanda Nara con un carisma y una vestimenta particular durante el ciclo “Bailando por un sueño” de Marcelo Tinelli. "Mis amigas son súper fanáticas de Wanda y cuando estábamos charlando en whatsapp, una de mis amigas mandó los stickers de él que eran súper buenos y ahí me terminé de decidir por el disfraz", recordó.

Fotos: así era la remera del marplatense que causó furor en Playa Grande y en redes.

Pero Juan Manuel no tenía mucho tiempo: tuvo que resolver el disfraz el mismo miércoles. Para poder hacerse una remera sublimada, similar a la del personaje de televisión, recurrió de “urgencia” a la colaboración de un amigo que tiene una imprenta en la ciudad. "Llegué a su local y le dije 'pará todo, me tenés que ayudar con esto'. Y él me diseñó todo en dos segundos y quedó muy bien", reconoció.

Una vez en el boliche, y ya con la vincha rosa inconfundible, los festejos por el disfraz fueron inmediatos. "Pensé que iba a pasar desapercibido pero pasó todo lo contrario. Porque todos se tematizaron para Halloween pero yo en realidad fui a una fiesta de disfraces normal", dijo el hombre de 26 años.

Y de la historia que compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram, Juan Manuel se enteró recién el jueves al mediodía cuando almorzaba. "El celular no paraba de recibir mensajes y cuando abrí las redes vi que todo el mundo me estaba mandando la historia de Wanda. La verdad que no lo podía creer", dijo.

En Twitter, red social que también usa el "Fan de Wanda" marplatense con la cuenta @juanmaramirez__, hubo gran repercusión y circularon varias fotos donde se lo ve vestido en el boliche de Playa Grande con el original disfraz. "Me llegaron muchas fotos pero la verdad que no conozco a nadie. Fue la gente la que me empezó a etiquetar. Lo que pasa que todos me pedían fotos y yo no tenía drama, me sacaba con cualquiera", explicó.

"Mucha gente también me preguntó si podía usar mi disfraz para Halloween, si no me molestaba que usaran la misma idea, y después vi que los adolescentes de un colegio se pusieron la vincha de Wanda. Ellos subieron una historia que Wanda también la compartió", agregó Juan Manuel Ramírez.

