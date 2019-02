Título y pasaje al Mundial de Francia para Agostina Pellizzari

Agostina Pellizzari extendió su gran presente al coronarse campeona del Circuito Argentino de Longboard luego de dominar las tres etapas de la competencia. Con el título, además, sacó pasaje al Mundial ISA, que se desarrollará del 26 de mayo al 2 de junio en Biarritz, Francia.

La marplatense confirmó así su retorno al mejor nivel luego de un muy bien cierre de 2018, que incluyó un subcampeonato en el Circuito Nacional de Damas Open y regreso al plano internacional.

En cuanto al reciente logro, la primera fecha del Argentino 2019 fue en Waikiki, en Mar del Plata. Allí Agostina se subió al primer escalón del podio, seguida por Lucia Cosoleto, Lucila Gil y Evelyn Gontier.

En la segunda etapa, la surfista marplatense de 33 años se quedó también con el puesto número 1 en las playas de Miramar, seguida por Lucía Cosoleto, su hermana Ornella Pellizzari y Maia Litman.

Finalmente, en Quequen, quien participara de los Panamericanos de Surf en Perú en 2018 luego de 10 años de ausencia en el plano internacional, repitió el primer escalón del podio confirmando su gran inicio de año. La siguieron Evelin Gontier, Lucila Cosoleto y Maia Litman.

“Estoy muy feliz por haber conseguido el objetivo que me propuse. Me llevé el título ganando todas las fechas y eso me deja muy satisfecha y a la vez motivada para seguir mejorando. Ahora apunto a algunos eventos internacionales. El Mundial es un gran desafío, espero poder estar a la altura y viajar acompañada de mi hija. El surf me sigue llenando el alma y lo disfruto cada día como cuando recién empecé”, destacó Agostina luego de la doble alegría conseguida en el inicio del 2019.