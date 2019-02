Absolvieron a Carlos Menem por encubrimiento en la causa AMIA

El Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió absolver este jueves en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA al ex presidente Carlos Saúl Menem. Por su parte, condenaron a Juan José Galeano y al ex jefe de la ex SIDE Hugo Anozorreguy.

Los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel condenaron a siete de los 13 acusados. El ex presidente de la Nación resultó absuelto, al igual que Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Víctor Alejandro Stinfale y Jorge Alberto Palacios. Asimismo, el ex juez Galeano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento y violación de medios de prueba, mientras que Anozorreguy recibió una condena de cuatro años por peculado y encubrimiento por favorecimiento personal.

Además, Carlos Telleldín fue condenado a tres años y medio de prisión, mientras que el ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar y el ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a tres años. Todas están condenas son de cumplimiento en una cárcel en caso de quedar firmes.

El debate oral y público había comenzado en agosto de 2015 y, tras tres años y nueve meses, finalmente se dictó el veredicto por el encubrimiento del atentado a la AMIA en el que 85 personas perdieron la vida y 151 resultaron heridas el 18 de julio de 1994. Las condenas serán revisadas próximamente por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema.