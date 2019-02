Massa: “Estamos ante un gobierno que con ajuste y empobrecimiento nos lleva al abismo”

Sobre el final de la conferencia de prensa, Massa respondió sobre la posibilidad de conformar una alianza con Cristina Fernández. Tajante, expresó: "No sé que va hacer la expresidenta. Hace nueve años que no hablo con ella. En las últimas tres elecciones en primarias y en generales competimos en espacios distintos" deslizó.

De inmediato, otra vez en formato de campaña, agregó: "Sí le quiero ser muy claro al votante de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia, para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen a Macri en la segunda vuelta y no que pierdan".