Tras las quejas de los vecinos, el colectivo volvió a entrar en Playa Serena

Luego de las críticas de la sociedad de fomento de Playa Serena hacia el Emvial, porque la empresa de colectivos 221 no ingresaba al barrio desde hacía tres meses, finalmente en la tarde noche del miércoles –luego de la publicación de 0223- el servicio en ese barrio del sur de Mar del Plata se reestableció.

Este jueves Pablo Simoni, presidente del Emvial, acusó a la fomentista María Inés Benítez “de faltar a la verdad”.

“La señora dice que el Emvial le dio una respuesta negativa y eso no es cierto. El 28 de noviembre fuimos al barrio con el subsecretario de Transporte Claudio Cambareri y Juan José D´Andrea, responsable de Tráfico de la empresa 25 de mayo. Evaluamos que excepto por casos puntuales, no impedían el normal recorrido del colectivo. A partir de ahí debió entrar con normalidad. Si no hubo un ingreso, debe ser por una mala comunicación”, argumentó Simoni, en diálogo con 0223.

Y agregó: “Estuvimos en el barrio 45 días seguidos, haciendo cruces de de badenes, cruces de pluviales, siendo que no es una competencia nuestra pero colaboramos por la necesidad de los vecinos. Mejorando las calles también en el recorrido de los colectivos y las inmediaciones. Ella no puede decir eso”, remarcó el funcionario.

Recorrimos con el Subsecretario @TyTMardelPlata,@claudiofigi las obras del recorrido de micros que recientemente finalizamos en Playa Serena. Además de badenes y asfalto con motoniveladoras repasamos más de 60 cuadras de granza con los equipos de @VialyAlumMGP #HaciendoJuntos pic.twitter.com/x2uXBCYpcp — Pablo Gabriel Simoni (@PabloGSimoni) November 28, 2018

Sin embargo, luego de los reclamos, la línea 221 pegó en las unidades de transporte un cartel donde avisaba a los vecinos que “a partir del día miércoles 6 de febrero a las 19, se reanuda el servicio en San Patricio y Playa Serena, siendo su recorrido normal”.

La línea 221 es un servicio de transporte provincial y no está regulada por el Municipio.