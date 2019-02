Como el colectivo no entra al barrio por los baches, los vecinos repararán las calles

Cansados de caminar en algunos casos más de 20 cuadras para tomarse un colectivo, que desde hace 3 meses modificó su recorrido por el mal estado de las calles, es que los vecinos del barrio Serena decidieron comprar materiales de construcción y tapar ellos mismos los baches.

“La próxima semana vamos a comprar ladrillo molido y los vamos a desparramar con palas por cada bache. Son unas cinco cuadras por la calle 445 por donde el colectivo no ingresa. La gente llega a caminar hasta 24 cuadras para tomarse el 221. Es una locura”, afirmó María Inés Benítez, presidenta de la sociedad de fomento de Serena, en diálogo con 0223.

En ese marco la fomentista contó que los vecinos decidieron hacer el trabajo ellos mismos, después de varios reclamos al Municipio.

“Luego de varios llamados, hablé con el presidente del Emvial, Pablo Simoni y me dijo que él mismo había ido a verificar y `no había ningún impedimento´ para que ingrese el colectivo. Pero la empresa de transporte dice que así como están las calles, no van a ingresar porque se rompen las unidades”, argumentó.

Según Benítez, sólo resta comprar el material y que los técnicos de la línea 221 les marquen las calles donde se precisa más material para tapar los baches. No vamos a hacer semejante gasto para que después nos digan que no sirve”, concluyó Benítez.