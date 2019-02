Video: campeón de Surf pide que se pueda viajar con tablas en colectivo

El surfista profesional, bicampeón mundial ISA (2011 y 2018), Santiago Muñiz, se mostró sorprendido ante la prohibición de viajar con tablas de surf a bordo de los colectivos y pidió a las autoridades que revisen la medida, sobre todo si se tiene en cuenta que Mar del Plata es la capital nacional del surf.

“Este verano viví una situación extraña que me sorprendió y apenó mucho. Por eso decidí encabezar una iniciativa con un pedido respetuoso a autoridades: que deje de estar prohibido subir las tablas a los micros de línea en Mardel, nuestra Capital Nacional del #Surf #SubamosLaTabla”, posteó en su cuenta de Twitter y el mensaje rápidamente se viralizó.

“Salí del agua, agarré mis dos tablitas y la mochilas y me fui a la parada del 511, que es el que me deja más cerca de mi casa. Cuando fui a subir, el chofer me dijo ‘no, no podés subir con las dos tablas; está prohibido”, señaló.

Tras asegurar que lo mismo ocurrió al intentar abordar otras dos unidades, Muñiz cuestionó: “Es una situación complicada, rara, ¿cómo va a estar prohibido subir a algo que es público y en la capital nacional del surf?”

“Esto no es una exigencia ni un reclamo, es un pedido de toda la comunidad surfista para que nos ayuden porque cada vez somos más. Es un deporte olímpico, es un deporte mundialmente respetado y por eso pido que se sumen a nuestro pedido para que nos ayuden a seguir con nuestra pasión”, expresó el joven campeón mundial de Surf.

Frente al reclamo, el concejal de Unidad Ciudadana, Balut Tarifa Arenas, expresó su apoyo al surfista. "Sin duda el nuevo pliego de transporte tiene que incluir la posibilidad de que todos aquellos que así lo deseen puedan subir con su tabla de surf. Esta es otra de las razones por las que se hace necesario pensar en la transformación del transporte público", manifestó.