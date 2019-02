El boom de las bicicletas eléctricas llegó a Mar del Plata

Las bicicletas eléctricas son tendencia en otros países del mundo y ahora llegaron a Mar del Plata. Referentes del rubro afirman que cada vez los usuarios las eligen más porque no gastan como una moto, son ecológicas y no hacen ruido.

Los modelos que hasta el momento pueden conseguirse en la ciudad son tres: plegable, urbano y uno con un estilo más bien deportivo "que se agarra bien al asfalto".

Según contó Marcelo Barbieri, quien importa bicicletas eléctricas en la ciudad, todas se cargan "como un celular" a través de sus baterías extraíbles que tienen una vida útil de alrededor de 6 años.

"Tienen autonomía de 40 kilómetros y van a una velocidad de entre 35 y 45 kilómetros por hora, dependiendo el modelo", indicó el hombre. Los precios rondan los $40 mil.

"Aunque el valor es similar al de una moto, con las bicicletas eléctricas no se paga impuestos, patente, vtv ni combustible", sostuvo el referente. Es por ello que se dice que son ecológicas y económicas. "La inversión se hace al principio solamente, pagas una sola vez", dijo.

Un dato importante es que a diferencia de las bicimoto, las bicletas eléctricas "no hacen ruido". "Pueden utilizarse como dice el reglamento, la persona pedalea y la bici lo ayuda a impulsa para no cansarse", explicó Barbieri. Pero también tiene la función más similar a una moto en la que el usuario no hace ningún tipo de esfuerzo, o por el contrario, el modo común en el que se pedalea para avanzar.

"Con estas bicicletas se reduce además la contaminación ambiental, es un cambio para la ciudad", finalizó.