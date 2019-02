Macri cumplió 60 años y lo festejó en Mar del Plata

Luego de haber arribado a Mar del Plata para pasar el fin de semana, Mauricio Macri celebró su cumpleaños número 60 en la ciudad junto su esposa Juliana Awada y su hija Antonia.

Los festejos fueron en la Residencia Presidencial de Chapadmalal donde el mandatario se hospeda desde este viernes.

La pareja presidencial compartió fotos del momento en las redes sociales.

Es la segunda vez consecutiva que Macri pasa su cumpleaños en Mar del Plata junto a su familia y amigos.

"Yo debería decir, como alguien que me precedió, que viéndome hay un problema de bad information, porque yo 60 no puedo tener", había bromeado el presidente por la mañana del viernes recordando una vieja frase de la ex mandataria nacional Cristina Fernández de Kirchner.